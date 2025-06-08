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Буданов: репатріація між Україною та Росією запланована на наступний тиждень

Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну.

Буданов: репатріація між Україною та Росією запланована на наступний тиждень
Кирило Буданов
Фото: Укрінформ

Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще 3 червня. 

Про це повідомляє начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Буданов наголошує, що Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу.

"Ми ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі", — додає глава розвідки.

Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях. 

"Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок. Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога", — підкреслює Кирило Буданов.

  • 6 червня у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що повідомлення РФ про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності.
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