Буданов: репатріація між Україною та Росією запланована на наступний тиждень

Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще 3 червня.

Про це повідомляє начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Буданов наголошує, що Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу.

"Ми ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі", — додає глава розвідки.

Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях.

"Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок. Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога", — підкреслює Кирило Буданов.