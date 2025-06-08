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Поліцейські еакуювали під обстрілами жительку Херсонщини

Під ча евакуації 55-річної жительки Берислава поліцейським довелося ховатися від російського дрона.

Поліцейські еакуювали під обстрілами жительку Херсонщини
На Херсонщині триває евакуація жителів прифронтових громад
Фото: Херсонська ОВА

Українські поліцейські вивезли з Берислава місцеву жительку. Під час евакуації правоохоронцям довелося переховуватися від ворожого дрона, який переслідував їх.

Про це розповідають у Національній поліції України.

"Поліція Херсонської області невпинно допомагає громадянам, евакуюючи їх із зон інтенсивних бойових дій, що зазнають обстрілів російських військ. Жителі регіону страждають від атак ворога, зокрема, й від ударів дронами. Чергова евакуація відбулася з міста Берислав", — розповідають у відомстві.

Евакуаційна група Бериславського районного відділу поліції на броньованому автомобілі здійснила виїзд для порятунку 55-річної жінки. Під час евакуації групі довелося ховатися від російських дронів, які становлять серйозну загрозу й саме вкотре висіли в небі.

Під час евакуації ніхто не постраждав.
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