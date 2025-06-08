​У Києві 14-річний підліток травмувався, впавши з атракціону

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом падіння дитини з мотузкової траси у столичному парку.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Подія відбулася сьогодні близько 14:40 у Дніпровському районі. За попередньою інформацією, 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра.

Лікарі госпіталізували потерпілого із численними травмами до медичного закладу.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу - порушення вимог законодавства по охороні праці.

Нагадаємо, що в липні минулого року в Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро, яка знаходиться біля Пішохідного мосту. Внаслідок обриву тролея атракціону загинув 20-річний хлопець.