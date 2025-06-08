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​У Києві 14-річний підліток травмувався, впавши з атракціону

Дитину госпіталізували до лікарні.

​У Києві 14-річний підліток травмувався, впавши з атракціону
Ілюстративне фото
Фото: https://www.volyn24.com/

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом падіння дитини з мотузкової траси у столичному парку.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Подія відбулася сьогодні близько 14:40 у Дніпровському районі. За попередньою інформацією, 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра. 

Лікарі госпіталізували потерпілого із численними травмами до медичного закладу.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту. Відомості  внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу - порушення вимог законодавства по охороні праці.

Нагадаємо, що в липні минулого року  в Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро, яка знаходиться біля Пішохідного мосту. Внаслідок обриву тролея атракціону загинув 20-річний хлопець.
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