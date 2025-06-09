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Армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією

У області є руйнування та пошкодження, зайнялася пожежа. 

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією
Фото: Facebook Сергія Лисака

Армія РФ вночі і вранці атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Ворог продовжував тероризувати Дніпропетровщину. Спрямував на область безпілотники. Ввечері та вночі оборонці знищили в небі над регіоном 6 БпЛА", – написав він у телеграмі. 

Внаслідок атаки у Самарівському районі зайнялася господарська споруда. Пожежу рятувальники приборкали.

Під ранок агресор поновив удари по Нікопольщині. Застосував важку артилерію та FPV-дрони. Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах.

Вдарила російська армія і по Маломихайлівській громаді Синельниківського району. Пошкоджені транспортні засоби та домоволодіння. Інформація уточнюється.

  • Вчора Лисак повідомив, що унаслідок російських ударів на Дніпропетровщині поранені люди. 
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