Армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією

У області є руйнування та пошкодження, зайнялася пожежа.

Армія РФ вночі і вранці атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог продовжував тероризувати Дніпропетровщину. Спрямував на область безпілотники. Ввечері та вночі оборонці знищили в небі над регіоном 6 БпЛА", – написав він у телеграмі.

Внаслідок атаки у Самарівському районі зайнялася господарська споруда. Пожежу рятувальники приборкали.

Під ранок агресор поновив удари по Нікопольщині. Застосував важку артилерію та FPV-дрони. Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах.

Вдарила російська армія і по Маломихайлівській громаді Синельниківського району. Пошкоджені транспортні засоби та домоволодіння. Інформація уточнюється.