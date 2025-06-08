Ворог атакував два райони Дніпропетровщини, є поранені

Протягом дня ворог цілив по двох районах Дніпропетровської області. Поранені люди.

Як розповів начальник ОВА Сергій Лисак, на Нікопольщину ворог скеровував fpv-дрони, важку артилерію та скидав боєприпаси з БпЛА. Під час ударів у райцентрі постраждали двоє чоловіків. Стан одного з них медики оцінюють як тяжкий. Серед пошкоджень у Нікополі – приватний будинок і 6 автомобілів. Понівечена господарська споруда, а ще одна знищена вогнем.

Гучно було також у Покровській та Марганецькій громадах. За уточненими даними, в останній через нічний обстріл руйнування є на підприємстві. Побиті три автівки. Наслідки ж денних обстрілів з'ясовують фахівці.

Межівську громаду Синельниківщини росіяни атакували безпілотником. Потрощили оселю місцевих. На щастя, люди цілі.

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки російської атаки