Ворог атакував два райони Дніпропетровщини, є поранені

OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ексклюзив FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини, є поранені

Стан одного із поранених – важкий.

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини, є поранені
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом дня ворог цілив по двох районах Дніпропетровської області. Поранені люди.

Як розповів начальник ОВА Сергій Лисак, на Нікопольщину ворог скеровував fpv-дрони, важку артилерію та скидав боєприпаси з БпЛА. Під час ударів у райцентрі постраждали двоє чоловіків. Стан одного з них медики оцінюють як тяжкий. Серед пошкоджень у Нікополі – приватний будинок і 6 автомобілів. Понівечена господарська споруда, а ще одна знищена вогнем. 

Гучно було також у Покровській та Марганецькій громадах. За уточненими даними, в останній через нічний обстріл руйнування є на підприємстві. Побиті три автівки. Наслідки ж денних обстрілів з'ясовують фахівці. 

Межівську громаду Синельниківщини росіяни атакували безпілотником. Потрощили оселю місцевих. На щастя, люди цілі.

наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки російської атаки

  • У Генштабі спростували інформацію про захід ворога на Дніпропетровщину.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies