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На фронті від початку доби відбулося 75 боєзіткнень

На Покровському напрямку окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із позицій.

На фронті від початку доби відбулося 75 боєзіткнень
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема: Гірськ Чернігівської області; Кучерівка, Велика Писарівка, Гірки, Петрушівка, Миропільське, Угроїди, Порозок, Тимофіївка, Проходи, Тур’я, Біла Береза, Новодмитрівка, Бобилівка Сумської області. 

На Харківському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Слатине.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників в районі Степової Новоселівки, один бій триває до цього часу.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в напрямку Чернещини, Торського. Три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили три спроби окупантів просунутися вперед в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував неподалік Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки. Одне боєзіткнення триває досі.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, та в напрямку Мирного, Миколаївки, Новосергіївки, Олексіївки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 24 атаки. Одне боєзіткнення триває.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку наші воїни відбили сім ворожих атак поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко. Одне боєзіткнення триває досі. Авіаційного удару зазнав населений пункт Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Малинівки, ще одне боєзіткнення триває. Також загарбники завдали авіаударів по Гуляйполю, Малинівці та Залізничному.

Наші війська зупинили два ворожі штурми на Оріхівському напрямку, окупанти намагалися просуватися в бік Новоандріївки та Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві спроби просунутися вперед — успіху не мав.

На Курському напрямку українські оборонці відбили 11 атак загарбників. Противник від початку доби завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 28 керованих авіабомб та здійснив 106 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.
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