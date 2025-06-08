РФ атакувала Запоріжжя, постраждав чоловік (доповнено)

Сьогодні, 8 червня, росіяни атакували Запоріжжя. У місті є задимлення.
Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Задимлення, яке видно в деяких районах міста - результат ворожої атаки росіян. Екстрені служби прямують на місце для обстеження території", – написав він у телеграмі.
Попередньо, одна людина постраждала.
Доповнення. Пізніше Федоров уточнив, що постраждалий - це 23-річний чоловік.
Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Наразі перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.