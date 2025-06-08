РФ атакувала Запоріжжя, постраждав чоловік (доповнено)

У місті є задимлення.

Іван Федоров на місці російського удару по Запоріжжю в ніч на 25 вересня

Сьогодні, 8 червня, росіяни атакували Запоріжжя. У місті є задимлення.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Задимлення, яке видно в деяких районах міста - результат ворожої атаки росіян. Екстрені служби прямують на місце для обстеження території", – написав він у телеграмі.

Попередньо, одна людина постраждала.

Доповнення. Пізніше Федоров уточнив, що постраждалий - це 23-річний чоловік.

Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Наразі перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.