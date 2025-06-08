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РФ атакувала Запоріжжя, постраждав чоловік (доповнено)

У місті є задимлення. 

РФ атакувала Запоріжжя, постраждав чоловік (доповнено)
Іван Федоров на місці російського удару по Запоріжжю в ніч на 25 вересня
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні, 8 червня, росіяни атакували Запоріжжя. У місті є задимлення. 

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. 

"Задимлення, яке видно в деяких районах міста - результат ворожої атаки росіян. Екстрені служби прямують на місце для обстеження території", – написав він у телеграмі. 

Попередньо, одна людина постраждала. 

Доповнення. Пізніше Федоров уточнив, що постраждалий - це 23-річний чоловік.

Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Наразі перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.
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