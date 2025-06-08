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​Росія досі не передала повні списки полонених, які обіцяла у Стамбулі, – Зеленський

Україна продовжує робити все, щоб відбулось звільнення полонених і повернення українських полеглих воїнів.

​Росія досі не передала повні списки полонених, які обіцяла у Стамбулі, – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, що Росія досі не передала повні списки полонених, які обіцяла на переговорах у Стамбулі. 

"Говорив і сьогодні, і вчора з міністром оборони Умєровим, з керівником ГУР Будановим, з головою Служби безпеки України Малюком – Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулось звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів. Повних списків від Росії на тисячу людей плюс – про що ми домовлялись у Стамбулі – досі, на жаль, немає", – зазначив президент.

Він сказав, що російська сторона, як завжди, у своєму дусі – намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру. 

"Важливо, щоб був результат. Важливо, щоб люди повернулись додому. Віримо, що вдасться продовжити обмінний трек. І зі своєї сторони все для цього робимо. І якщо росіяни навіть у таких гуманітарних питаннях не дотримаються домовленостей, то це поставить під великий сумнів усі міжнародні зусилля – і зокрема зусилля Сполучених Штатів – щодо перемовин і дипломатії", – наголосив глава України. 

  • Раніше Володимир Зеленський сказав, що Україна і Росія 7-8 червня проведуть обмін військовополоненими. Росія готова обміняти 500 військових, але поки що не передала Україні списки. 
  • Про новий обмін домовилися на переговорах України і Росії в Стамбулі 2 червня. Йдеться про обмін військових 18-25 років та тих, хто має важкі захворювання. Українська делегація повідомляла, що обмін цих категорій мав бути у форматі всіх на всіх. 
  • Також сторони обміняються тілами загиблих у форматі 6000 на 6000.
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