Зеленський прокоментував слова Трампа: Ми не діти у парку, Путін — убивця

Президент України підкреслив, що Дональд Трамп не може повною мірою відчути біль українців.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC.news відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який порівняв РФ та Україну з "дітьми, що б'ються в парку", пише "Суспільне".

На запитання співведучої Марти Раддац чи "розуміє" президент США "страждання українців", виходячи з оголошених ним заяв, Володимир Зеленський відповів, що "Ми не діти з Путіним на дитячому майданчику в парку. Він убивця, який прийшов до цього парку, щоб убивати дітей".

Президент України підкреслив, що Дональд Трамп не може повною мірою відчути та зрозуміти біль українців.

"Справа не в президенті Трампі, а в будь-якій людині, яка не перебуває тут, у країні, за тисячі миль звідси, не можуть повністю відчути та зрозуміти цей біль", – сказав глава держави.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія убила в Україні 631 дитину.