Упродовж доби росіяни обстріляли сім населених пунктів Харківщини

За минулу добу російські окупанти обстріляли Харків і ще 7 населених пунктів області. Унаслідок обстрілу обласного центру загинули троє людей і 21 цивільний постраждав.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули 3 людини, постраждали 22 людини", — зазначив посадовець.

У Харкові постраждала 21 людина, з них двоє дітей – 1,5-місячний хлопчик та 14-річна дівчинка, загинули троє людей. Розбір завалів триває. Також у Куп’янську постраждав 64-річний чоловік.

Росіяни атакували Харків 3 ракетами, 5 КАБами і 48 БпЛА, завдали 4 ударів з РСЗВ.

Унаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Харкові пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, 2 підприємства, 2 автомобілі, адмінбудівлю, будівлю дитячої музичної школи.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, в Ізюмському — господарчу споруду та автомобіль, у Харківському районі — корівник, у Чугуївському — приватний будинок.