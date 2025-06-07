«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російського терору на Херсонщині загинули 2 людини, ще 10 — зазнали поранень

Ворог бив по критичній і соціальній інфраструктурі області.

Унаслідок російського терору на Херсонщині загинули 2 людини, ще 10 — зазнали поранень
Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися майже 30 населених пунктів Херсонської області. Десятеро людей постраждалих, двоє загинули.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Станіслав, Білозерка, Софіївка, Широка Балка, Ромашкове, Олександрівка, Понятівка, Микільське, Берислав, Осокорівка, Миколаївка, Новорайськ, Урожайне, Нововоронцовка, Монастирське, Томарине, Золота Балка, Новоолександрівка, Михайлівка, Гаврилівка, Саблуківка, Придніпровське, Садове, Комишани, Кізомис, Молодіжне, Зеленівка та місто Херсон.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили складські приміщення, господарчу споруду, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок російської агресії 2 людини загинули, ще 10 — дістали поранення.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies