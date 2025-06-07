Унаслідок російського терору на Херсонщині загинули 2 людини, ще 10 — зазнали поранень

Ворог бив по критичній і соціальній інфраструктурі області.

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися майже 30 населених пунктів Херсонської області. Десятеро людей постраждалих, двоє загинули.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Станіслав, Білозерка, Софіївка, Широка Балка, Ромашкове, Олександрівка, Понятівка, Микільське, Берислав, Осокорівка, Миколаївка, Новорайськ, Урожайне, Нововоронцовка, Монастирське, Томарине, Золота Балка, Новоолександрівка, Михайлівка, Гаврилівка, Саблуківка, Придніпровське, Садове, Комишани, Кізомис, Молодіжне, Зеленівка та місто Херсон.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили складські приміщення, господарчу споруду, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок російської агресії 2 людини загинули, ще 10 — дістали поранення.

6 червня російська окупаційна армія атакувала з безпілотника автомобіль поблизу Зимівника на Херсонщині.