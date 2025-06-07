За добу ворог завдав понад 570 ударів по Запорізькій області

Пошкоджена соціальна інфраструктура та приватні будинки.

Упродовж доби окупанти завдали 574 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Жертв серед мирного населення немає.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За минулу добу ворог здійснив 54 авіаційних обстріли по Камʼянському, Гуляйполю, Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Малинівці, Ольгівському, Білогірʼю, Полтавці та Малинівці.

340 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

3 обстріли із РСЗВ накрили Новоданилівку та Новодарівку.

177 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 13 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.