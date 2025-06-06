На Херсонщині росіяни атакували “швидку”

Росіяни вкотре атакували лікарів у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“У Білозерській громаді росіяни атакували з дрона “швидку”, яка їхала на виклик”, - йдеться у повідомленні.
Через скидання вибухівки з безпілотника постраждали двоє медичних працівників.
Вони дістали вибухові та черепно-мозкові травми й контузії. Обох потерпілих доправили до лікарні.
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Російська окупаційна армія атакувала мирного мешканця у Херсонській області.
- 6 червня російська окупаційна армія атакувала з безпілотника автомобіль поблизу Зимівника на Херсонщині.
- Того ж дня унаслідок ранкового обстрілу Херсона з пораненнями до лікарів звернулася медпрацівниця.