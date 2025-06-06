На Херсонщині росіяни атакували “швидку”

Росіяни вкотре атакували лікарів у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“У Білозерській громаді росіяни атакували з дрона “швидку”, яка їхала на виклик”, - йдеться у повідомленні.

Через скидання вибухівки з безпілотника постраждали двоє медичних працівників.

Вони дістали вибухові та черепно-мозкові травми й контузії. Обох потерпілих доправили до лікарні.