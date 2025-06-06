Росія атакувала Харків ракетами (оновлено)

Увечері 6 червня Росія атакувала Харків ракетами.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Спершу він заявив про приліт по промзоні у Київському районі.
«Деталі уточнюються. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила», - повідомив Терехов.
Тоді, за його словами, росіяни вдарили по обласному центру керованими авіабомбами.
ОВА повідомила про «прильоти» ворожих ракет у Київському районі Харкова.
Оновлення. Керівник ОВА Олег Синєгубов заявив, що впродовж годиниокупаційна армія вдарила по місту ракетою, двома КАБ та РСЗВ "Торнадо-С".
"Інформація про постраждалих не надходила", - додав Синєгубов.