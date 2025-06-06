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Росія атакувала Харків ракетами (оновлено)

Перед цим влада міста повідомила про приліт у промзоні.

Росія атакувала Харків ракетами (оновлено)
Ігор Терехов
Фото: скрін відео

Увечері 6 червня Росія атакувала Харків ракетами.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Спершу він заявив про приліт по промзоні у Київському районі. 

«Деталі уточнюються. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила», - повідомив Терехов.

Тоді, за його словами, росіяни вдарили по обласному центру керованими авіабомбами.

ОВА повідомила про «прильоти» ворожих ракет у Київському районі Харкова.

Оновлення. Керівник ОВА Олег Синєгубов заявив, що впродовж годиниокупаційна армія  вдарила по місту ракетою, двома КАБ та РСЗВ "Торнадо-С". 

"Інформація про постраждалих не надходила", - додав Синєгубов.
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