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У Чернігові завершили пошуково-рятувальні роботи: кількість жертв зросла

Співробітники ДСНС дістали з-під завалів двох загиблих.

У Чернігові завершили пошуково-рятувальні роботи: кількість жертв зросла
Пошуково-рятувальні роботи у Чернігові
Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про завершення пошуково-рятувальних робіт у Чернігові, де внаслідок російського масованого обстрілу було пошкоджено кілька об'єктів цивільної інфраструктури.

На території промислового підприємства, де раніше було знайдено тіло людини, деблокували ще одну жертву ворожого терору. Таким чином кількість загиблих зросла до двох осіб, ще троє травмовані. 

Російські удари безпілотниками та ракетами також пошкодили житлові багатоквартирні будинки і дитячий садок.
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