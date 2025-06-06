Окупанти поранили цивільну мешканку Херсонщини

Ввечері 6 червня російська окупаційна армія атакували мирну мешканку у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Під удар ворожого безпілотника потрапила жителька Берислава.
“У момент ворожої атаки 49-річна жінка перебувала на подвірʼї будинку”, - зазначили в ОВА.
Жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення передпліччя та гомілки. Вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.
- Росіяни вкотре атакували лікарів у Херсонській області.
-
Російська окупаційна армія атакувала мирного мешканця у Херсонській області.
-
6 червня російська окупаційна армія атакувала з безпілотника автомобіль поблизу Зимівника на Херсонщині.
-
Того ж дня унаслідок ранкового обстрілу Херсона з пораненнями до лікарів звернулася медпрацівниця.