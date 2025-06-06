Окупанти поранили цивільну мешканку Херсонщини

У момент атаки росіян жінка перебувала на подвірʼї будинку.

Ввечері 6 червня російська окупаційна армія атакували мирну мешканку у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Під удар ворожого безпілотника потрапила жителька Берислава.

“У момент ворожої атаки 49-річна жінка перебувала на подвірʼї будинку”, - зазначили в ОВА.

Жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення передпліччя та гомілки. Вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.