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Окупанти поранили цивільну мешканку Херсонщини

У момент атаки росіян жінка перебувала на подвірʼї будинку.

Окупанти поранили цивільну мешканку Херсонщини
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Ввечері 6 червня російська окупаційна армія атакували мирну мешканку у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Під удар ворожого безпілотника потрапила жителька Берислава. 

“У момент ворожої атаки 49-річна жінка перебувала на подвірʼї будинку”, - зазначили в ОВА. 

Жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення передпліччя та гомілки. Вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.
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