Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1120 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, знищили 15 російських танків та майже 40 крилатих ракет.

Загальні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 995 030 осіб.

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