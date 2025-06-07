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Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1120 російських окупантів

Загальні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 995 030 осіб.

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1120 російських окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, знищили 15 російських танків та майже 40 крилатих ракет.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 995 030 (+1120) осіб,
  • танків ‒ 10904 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22737 (+52) од,
  • артилерійських систем – 28850 (+56) од,
  • РСЗВ – 1410 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 1181 (+1) од,
  • літаків – 413 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39493 (+300),
  • крилаті ракети ‒ 3308 (+37),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51079 (+166) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3908 (+1)

Дані уточнюються.
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