Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1120 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, знищили 15 російських танків та майже 40 крилатих ракет.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 995 030 (+1120) осіб,
- танків ‒ 10904 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22737 (+52) од,
- артилерійських систем – 28850 (+56) од,
- РСЗВ – 1410 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 1181 (+1) од,
- літаків – 413 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39493 (+300),
- крилаті ракети ‒ 3308 (+37),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51079 (+166) од,
- спеціальна техніка ‒ 3908 (+1)
Дані уточнюються.