Росіяни атакували безпілотниками церкву на Одещині

Пошкодження зафіксували у селищі Овідіополь.

У ніч на 7 червня російська армія атакувала безпілотниками Одеський район. Під ударами опинилася соціальна інфраструктура селища Овідіополь.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

У ніч на 7 червня збройні сили РФ атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударами був Одеський район.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю храма та іншу інфраструктуру селища Овідіополь.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Всі наслідки руйнувань та пошкоджень встановлюються. "Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки".