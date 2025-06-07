Сили ППО уночі знищили 6 ворожих крилатих ракет, 1 "Іскандер" та 87 "шахедів"

У ніч на 7 червня РФ атакувала Україну 215-ма засобами повітряного нападу. Українська ППО знищила 174 ворожі цілі.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
У ніч на 7 червня (із 22.00 6 червня) ворог атакував Україну 215-ма засобами повітряного нападу:
- 206 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда - ТОТ Криму;
- 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – РФ;
- 6 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору ТОТ Запорізької області;
- 1 крилатою ракетою Іскандер-К із Ростовської обл. - РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 174 засоби повітряного нападу противника:
- 87 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 80 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 6 керованих ракет Х-59/69;
- 1 крилату ракету Іскандер-К.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 7 локаціях.
- Уночі російська армія атакувала Харків, застосовуючи різні види озброєння. Унаслідок ворожого обстрілу загинули три людини, 21 цивільна особа постраждала.