Сили ППО уночі знищили 6 ворожих крилатих ракет, 1 "Іскандер" та 87 "шахедів"

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 7 локаціях.

У ніч на 7 червня (із 22.00 6 червня) ворог атакував Україну 215-ма засобами повітряного нападу:

Про це повідомляють Повітряні сили України.

У ніч на 7 червня РФ атакувала Україну 215-ма засобами повітряного нападу. Українська ППО знищила 174 ворожі цілі.

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