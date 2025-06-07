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Сили ППО уночі знищили 6 ворожих крилатих ракет, 1 "Іскандер" та 87 "шахедів"

Також 80 БпЛА локаційно втрачені.

Сили ППО уночі знищили 6 ворожих крилатих ракет, 1 "Іскандер" та 87 "шахедів"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 7 червня РФ атакувала Україну 215-ма засобами повітряного нападу. Українська ППО знищила 174 ворожі цілі. 

Про це повідомляють Повітряні сили України. 

У ніч на 7 червня (із 22.00 6 червня) ворог атакував Україну 215-ма засобами повітряного нападу:

  • 206 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда - ТОТ Криму;
  • 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – РФ;
  • 6 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору ТОТ Запорізької області; 
  • 1 крилатою ракетою Іскандер-К із Ростовської обл. - РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 174 засоби повітряного нападу противника:

  • 87 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 80 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 6 керованих ракет Х-59/69;
  • 1 крилату ракету Іскандер-К.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 7 локаціях.
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