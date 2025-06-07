За минулу добу російська армія вбила двох мешканців Донеччини, ще 9 постраждали

Упродовж минулої доби російська армія убила двох мирних мешканців Донецької області, дев'ятеро людей зазнали поранень.
Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 6 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Покровську і Мирнограді. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення," — повідомляє Філашкін.
У Мирнограді, крім одного загиблого за вчорашній день ще 5 осіб дістали поранення. Також поранень зазнали по одному жителю Покровська, Костянтинівки, Сіверська та Нового Донбасу.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині — 3243 загиблих і 7264 постраждалих. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.