За минулу добу російська армія вбила двох мешканців Донеччини, ще 9 постраждали

Кількість загиблих цивільних у Донецькій області зросла до 3242 осіб.

Упродовж минулої доби російська армія убила двох мирних мешканців Донецької області, дев'ятеро людей зазнали поранень.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 6 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Покровську і Мирнограді. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення," — повідомляє Філашкін.

У Мирнограді, крім одного загиблого за вчорашній день ще 5 осіб дістали поранення. Також поранень зазнали по одному жителю Покровська, Костянтинівки, Сіверська та Нового Донбасу.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині — 3243 загиблих і 7264 постраждалих. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.