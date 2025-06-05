Франція може взяти участь у виробництві дронів для ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з французьким колегою Себастьяном Лекорню участь французьких компаній у виробництві дронів для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

“Україна готова надати цю можливість найкращим виробникам – ми маємо бойовий досвід, Франція – потужну індустрію. Це взаємовигідне партнерство”, – наголосив Умєров.

Також міністри обговорили спільне виробництво ППО та іншого озброєння як в Україні, так і у Франції.