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Франція може взяти участь у виробництві дронів для ЗСУ

Україна має бойовий досвід, Франція – потужну індустрію.

Франція може взяти участь у виробництві дронів для ЗСУ
Рустем Умєров та Себастьян Лекорню
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з французьким колегою Себастьяном Лекорню участь французьких компаній у виробництві дронів для ЗСУ. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

“Україна готова надати цю можливість найкращим виробникам – ми маємо бойовий досвід, Франція – потужну індустрію. Це взаємовигідне партнерство”, – наголосив Умєров.

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Також міністри обговорили спільне виробництво ППО та іншого озброєння як в Україні, так і у Франції.
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