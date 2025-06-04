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Президент Словаччини проти оголошення референдуму щодо зняття санкцій з Росії

Пеллегріні вважає питання, яке пропонують винести на референдум, некоректним.

Президент Словаччини проти оголошення референдуму щодо зняття санкцій з Росії
Петер Пеллегріні
Фото: EPA/UPG

Президент Словаччини Петер Пеллегріні відреагував на петицію щодо проведення референдуму з питання зняття санкцій з Росії.

Він нагадав, що у петиції була пропозиція поставити питання наступним чином: “Чи погоджуєтеся ви з тим, що Словацька Республіка не повинна застосовувати санкції проти Російської Федерації, які завдають шкоди громадянам, торговцям та підприємцям Словаччини?” 

Водночас вже зараз уряд Cловаччини заявляє, що “не погоджується з такими заходами, які суперечили б інтересам, безпеці чи суверенітету Словацької Республіки”. Отже, прем'єр-міністр Словаччии завжди має право не голосувати за те, що вважає шкідливим для країни. 

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Після схвалення санкції стають частиною правового порядку Європейського Союзу, а порушення цих норм карається і буде кримінальним злочином у Словаччині з 1 серпня.

“Пропозиція, яку я розглянув, не є ні однозначною, ні визначеною, ні передбачуваною, і тому не буде придатною для виконання на практиці. У запитуваному питанні приховані щонайменше три фундаментальні неоднозначності, з якими просто неможливо розібратися”, - наголосив президент Словаччини.

Тому, на думку Пеллегріні, запитуваний референдум просто не може бути оголошений.
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