Президент Словаччини проти оголошення референдуму щодо зняття санкцій з Росії

Президент Словаччини Петер Пеллегріні відреагував на петицію щодо проведення референдуму з питання зняття санкцій з Росії.

Він нагадав, що у петиції була пропозиція поставити питання наступним чином: “Чи погоджуєтеся ви з тим, що Словацька Республіка не повинна застосовувати санкції проти Російської Федерації, які завдають шкоди громадянам, торговцям та підприємцям Словаччини?”

Водночас вже зараз уряд Cловаччини заявляє, що “не погоджується з такими заходами, які суперечили б інтересам, безпеці чи суверенітету Словацької Республіки”. Отже, прем'єр-міністр Словаччии завжди має право не голосувати за те, що вважає шкідливим для країни.

Після схвалення санкції стають частиною правового порядку Європейського Союзу, а порушення цих норм карається і буде кримінальним злочином у Словаччині з 1 серпня.

“Пропозиція, яку я розглянув, не є ні однозначною, ні визначеною, ні передбачуваною, і тому не буде придатною для виконання на практиці. У запитуваному питанні приховані щонайменше три фундаментальні неоднозначності, з якими просто неможливо розібратися”, - наголосив президент Словаччини.

Тому, на думку Пеллегріні, запитуваний референдум просто не може бути оголошений.