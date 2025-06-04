Туреччина готова прийняти тристоронню зустріч лідерів України, США і Росії

Міністр закордонних справ Туреччини вважає, що всі три лідери одночасно довіряють лише президенту Туреччини.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що Анкара готова до проведення тристоронньої зустрічі президентів України, США та Росії.

Про це повідомляє TRT Haber.

“Ми готові до саміту лідерів. Дуже важливо, щоб Путін, Трамп і Зеленський зібралися разом. Немає іншої людини, окрім Ердогана, якому б одночасно довіряли всі три лідери. Це не війна між двома країнами, а війна, яка ризикує поширитися на весь світ”, - сказав голова турецької дипломатії.

Фідан нагадав, що було успішно здійснено обмін полоненими, про який домовилися на першій зустрічі у Стамбулі.

“Ми прагнули миру з першого дня. На зустрічі 2 червня ми також обговорили саміт лідерів зі сторонами. Під час зустрічі у Стамбулі сторони досягли згоди з багатьох питань. Ми очікуємо, що буде й наступний раунд. Тому що обидві сторони бачать, що об'єднання приносить користь”, - запевнив глава МЗС Туреччини.