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Туреччина готова прийняти тристоронню зустріч лідерів України, США і Росії

Міністр закордонних справ Туреччини вважає, що всі три лідери одночасно довіряють лише президенту Туреччини.

Туреччина готова прийняти тристоронню зустріч лідерів України, США і Росії
Хакан Фідан
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що Анкара готова до проведення тристоронньої зустрічі президентів України, США та Росії.

Про це повідомляє TRT Haber.

“Ми готові до саміту лідерів. Дуже важливо, щоб Путін, Трамп і Зеленський зібралися разом. Немає іншої людини, окрім Ердогана, якому б одночасно довіряли всі три лідери. Це не війна між двома країнами, а війна, яка ризикує поширитися на весь світ”, - сказав голова турецької дипломатії.

Фідан нагадав, що було успішно здійснено обмін полоненими, про який домовилися на першій зустрічі у Стамбулі.

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“Ми прагнули миру з першого дня. На зустрічі 2 червня ми також обговорили саміт лідерів зі сторонами. Під час зустрічі у Стамбулі сторони досягли згоди з багатьох питань. Ми очікуємо, що буде й наступний раунд. Тому що обидві сторони бачать, що об'єднання приносить користь”, - запевнив глава МЗС Туреччини.

  • Українська і російська делегації за посередництва Туреччини провели другий раунд перемовин у Стамбулі. Загалом розмова тривала трохи більше години.
  • Україна і Росія домовилися про обмін полоненими всіх на всіх військових 18-25 років і важкохворих. Також росіянам передали список сотень дітей, яких вона повинна повернути додому. 
  • Під час переговорів, що відбулися в Стамбулі 16 травня, Україна і Росія провели обмін у форматі 1000 на 1000. Це був наймасштабніший обмін полоненими за весь період повномасштабної війни.
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