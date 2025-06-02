​Зеленський: нас запросили на саміт НАТО

Йдеться про саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

Президент України Володимир Зеленський на онлайн-зустрічі з журналістами розповів про участь України у саміті НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

"Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо", – сказав президент України.

Водночас Зеленський не уточнив, хто представлятиме Україну на саміті Альянсу. Президент повідомив, що очільник МЗС Андрій Сибіга спілкуватиметься зі своїми колегами "щодо інфраструктури".

Під час пресконференції за підсумками саміту В9 та Нордичних країн у Вільнюсі, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що одним з ключових питань порядку денного саміту НАТО, який відбудеться вже за три тижні в Гаазі, буде продовження допомоги Україні.

Президент США Дональд Трамп теж буде присутній на саміті НАТО в Гаазі 24 червня, але поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч очільників України та Штатів.