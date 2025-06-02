​Зеленський: нас запросили на саміт НАТО

Президент України Володимир Зеленський на онлайн-зустрічі з журналістами розповів про участь України у саміті НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.
"Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо", – сказав президент України.
Водночас Зеленський не уточнив, хто представлятиме Україну на саміті Альянсу. Президент повідомив, що очільник МЗС Андрій Сибіга спілкуватиметься зі своїми колегами "щодо інфраструктури".
- Під час пресконференції за підсумками саміту В9 та Нордичних країн у Вільнюсі, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що одним з ключових питань порядку денного саміту НАТО, який відбудеться вже за три тижні в Гаазі, буде продовження допомоги Україні.
- Президент США Дональд Трамп теж буде присутній на саміті НАТО в Гаазі 24 червня, але поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч очільників України та Штатів.
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Раніше очільник нідерландського уряду Дік Схооф та генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявили, що хочуть запросити Зеленського взяти участь у саміті країн Альянсу, проте, зробити це наразі не можуть.
- Перед цим у ЗМІ писали, що Сполучені Штати не хочуть, щоб на саміті НАТО був присутній Президент України Володимир Зеленський. Однак пізніше державний секретар США Марко Рубіо це спростував.