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​Зеленський: нас запросили на саміт НАТО

Йдеться про саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

​Зеленський: нас запросили на саміт НАТО
Фото: facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на онлайн-зустрічі з журналістами розповів про участь України у саміті НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

"Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо", – сказав президент України.

Водночас Зеленський не уточнив, хто представлятиме Україну на саміті Альянсу. Президент повідомив, що очільник МЗС Андрій Сибіга спілкуватиметься зі своїми колегами "щодо інфраструктури".

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  • Під час пресконференції за підсумками саміту В9 та Нордичних країн у Вільнюсі, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що одним з ключових питань порядку денного саміту НАТО, який відбудеться вже за три тижні в Гаазі, буде продовження допомоги Україні.
  • Президент США Дональд Трамп теж буде присутній на саміті НАТО в Гаазі 24 червня, але поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч очільників України та Штатів. 

  • Раніше очільник нідерландського уряду Дік Схооф та генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявили, що хочуть запросити Зеленського взяти участь у саміті країн Альянсу, проте, зробити це наразі не можуть. 

  • Перед цим у ЗМІ писали, що Сполучені Штати не хочуть, щоб на саміті НАТО був присутній Президент України Володимир Зеленський. Однак пізніше державний секретар США Марко Рубіо це спростував.
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