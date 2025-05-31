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“Це буде справедливо”: новий уряд Німеччини повернеться до розгляду конфіскації заморожених активів РФ

Глава Відомства федерального канцлера Німеччини Торстен Фрай каже, що ці кошти мають піти на оборону України.

“Це буде справедливо”: новий уряд Німеччини повернеться до розгляду конфіскації заморожених активів РФ
Торстен Фрай
Фото: EPA/UPG

Новий уряд Німеччини повернеться до вивчення питання про конфіскацію заморожених держактивів РФ. Про це глава Відомства федерального канцлера Німеччини Торстен Фрай сказав в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опублікованому в суботу, 31 травня, передає DW. 

"Почуття справедливості підказує, що це необхідно з огляду на величезні збитки та людські страждання, які Росія завдає Україні. Наразі ми маємо справу з найсильнішими обстрілами з початку війни. І саме тому буде справедливо, якщо російські гроші будуть використані на необхідні для оборони цілі", – сказав Фрай.

"З іншого боку, я також поважаю і контраргументи. Йдеться про те, наскільки тоді взагалі надійно вкладати іноземні кошти в ЄС чи Німеччину? Це зважування правових інтересів. Тут неможливо вирішити сто проти нуля", – продовжив він.

"Нам слід набагато уважніше, ніж досі, розглянути питання про російські державні активи. Ми не повинні допустити, щоб гра, в яку Росія грає з усіма нами, залишилася безкарною. Але якщо ви хочете домогтися припинення вогню мирним шляхом, то ваші можливості обмежені. Ось чому я гаряче підтримую використання наявних".

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Як відомо, у лютому 2022 року в країнах ЄС було заморожено активи Центробанку РФ на суму приблизно 210 млрд євро. З того часу триває дискусія щодо їхньої конфіскації. Поки що європейські столиці погодилися передавати Україні лише відсоткові доходи від заморожених активів, тобто приблизно 3 млрд євро на рік.

20 березня 2025 року лідери країн Євросоюзу вирішили припинити дискусію щодо конфіскації заморожених російських активів.

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