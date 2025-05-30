Президент Польщі розкритикував українців за "бандерівські пов'язки"
Президент Польщі розкритикував українців за "бандерівські пов'язки"
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Президент синхронізував український День захисту дітей з Всесвітнім днем дитини
Президент синхронізував український День захисту дітей з Всесвітнім днем дитини
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
Одна з лікарень Києва поверне пацієнтці незаконно отримані 200 тис. грн за лікування — Гусак
Одна з лікарень Києва поверне пацієнтці незаконно отримані 200 тис. грн за лікування — Гусак
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
ГоловнаПолітика

Трампа “дуже здивували” ракетні удари росіян по Києву під час переговорів

Він також вважає, що президент Зеленський та очільник РФ Путін "дуже вперті".

Трампа “дуже здивували” ракетні удари росіян по Києву під час переговорів
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп розповів про свою реакцію на російські ракети, якими РФ атакувала Україну під час переговорів.

“Я бачив речі, які мене дуже здивували: ракети, що обстрілювали такі міста, як Київ, під час переговорів, які, як мені здавалося, були дуже близькі до завершення”, - наголосив Трамп.

Він додав, що “дуже розчарований у цьому сенсі”.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

" З огляду на це, я хотів би, щоб це закінчилося. 5 000 людей — я думаю, що ця цифра навіть більша. Але 5 000 людей щотижня гинуть, в основному солдати, але також люди, які живуть в маленьких містах і містечках по всій Україні. І я хотів би, щоб це припинилося", - сказав Трамп.

Очільник Білого дому також зауважив, що президент Зеленський та очільник РФ Путін "дуже вперті".

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies