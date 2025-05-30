Трампа “дуже здивували” ракетні удари росіян по Києву під час переговорів

Він також вважає, що президент Зеленський та очільник РФ Путін "дуже вперті".

Президент США Дональд Трамп розповів про свою реакцію на російські ракети, якими РФ атакувала Україну під час переговорів.

“Я бачив речі, які мене дуже здивували: ракети, що обстрілювали такі міста, як Київ, під час переговорів, які, як мені здавалося, були дуже близькі до завершення”, - наголосив Трамп.

Він додав, що “дуже розчарований у цьому сенсі”.

" З огляду на це, я хотів би, щоб це закінчилося. 5 000 людей — я думаю, що ця цифра навіть більша. Але 5 000 людей щотижня гинуть, в основному солдати, але також люди, які живуть в маленьких містах і містечках по всій Україні. І я хотів би, щоб це припинилося", - сказав Трамп.

Очільник Білого дому також зауважив, що президент Зеленський та очільник РФ Путін "дуже вперті".