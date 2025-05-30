Зеленський і Ердоган обговорять імовірні переговори: "Пробуємо додати реальний зміст"

Президент каже, що ні Україна, ні Туреччина не мають жодної інформації про російський так званий "меморандум".

Президент України Володимир Зеленський сьогодні обговорить із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом імовірні переговори із РФ.

"Сьогодні запланована розмова з Президентом Туреччини Ердоганом. Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч. Жоден день не має втрачатись, бо кожен день підриву росіянами дипломатії – це втрачені життя людей", – сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, зараз ані Україна, ані Туреччина, як приймаюча сторона не мають жодної інформації про російський так званий "меморандум".

"Росіяни чомусь приховують свій цей документ. Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату", – сказав глава держави і додав, що, у Москві взагалі відвикли від дипломатії.

"Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний субʼєкт у світі. Але саме це і переконує всіх, що новий тиск потрібен – тиск на Росію", – наголосив Зеленський.

Reuters пише, що наступний раунд прямих переговорів між Україною та Росією може відбутись у Стамбулі на початку червня.

Трамп заявив, що за потреби готовий сісти за стіл переговорів із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Зеленський під час спілкування із журналістами підтвердив готовність української сторони до проведення тристоронньої зустрічі "Україна - Росія - США" на рівні лідерів держав.

Bloomberg писав, що лідери США та Європи розглядають Ватикан місцем для мирних переговорів України та Росії. Однак, Москва наполягає на Стамбулі та звинувачує Україну у затягуванні мирного процесу.

Переговори у Туреччині