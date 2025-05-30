Зеленський і Ердоган обговорять імовірні переговори: "Пробуємо додати реальний зміст"

Президент України Володимир Зеленський сьогодні обговорить із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом імовірні переговори із РФ.
"Сьогодні запланована розмова з Президентом Туреччини Ердоганом. Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч. Жоден день не має втрачатись, бо кожен день підриву росіянами дипломатії – це втрачені життя людей", – сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
За його словами, зараз ані Україна, ані Туреччина, як приймаюча сторона не мають жодної інформації про російський так званий "меморандум".
"Росіяни чомусь приховують свій цей документ. Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату", – сказав глава держави і додав, що, у Москві взагалі відвикли від дипломатії.
"Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний субʼєкт у світі. Але саме це і переконує всіх, що новий тиск потрібен – тиск на Росію", – наголосив Зеленський.
- Reuters пише, що наступний раунд прямих переговорів між Україною та Росією може відбутись у Стамбулі на початку червня.
- Трамп заявив, що за потреби готовий сісти за стіл переговорів із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.
- Зеленський під час спілкування із журналістами підтвердив готовність української сторони до проведення тристоронньої зустрічі "Україна - Росія - США" на рівні лідерів держав.
- Bloomberg писав, що лідери США та Європи розглядають Ватикан місцем для мирних переговорів України та Росії. Однак, Москва наполягає на Стамбулі та звинувачує Україну у затягуванні мирного процесу.
Переговори у Туреччині
- 16 травня українська і російська делегації зустрілися вперше з весни 2022-го року. Посередником у перемовинах виступила Туреччина, хоча Росія, за даними різних медіа, вимагала, аби на зустрічі була лише Україна. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров. До складу перемовників увійшли ще 11 людей, зокрема перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця і представник ГУР міністерства оборони Вадим Скібіцький.
- Росія відправила на перемовини людей значно нижчого рівня. Очолив делегацію путінський помічник Володимир Мединський, також прибули заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Крім них, Москва відправила ще "експертів".
- Перед тим, які сідати за стіл переговорів, українська делегація провела ще дві зустрічі: з держсекретарем США і турецьким міністром закордонних справ, а також з представником США Кітом Келлогом і радниками президента Франції, канцлера Німеччини і прем'єр-міністрів Польщі та Великої Британії. Російський головний делегат Мединський зустрівся з представником США.
- Зустріч між Україною, Росією і Туреччиною почалася на годину пізніше анонсованого часу, близько 13:45. Вона тривала менше двох годин. Медіа писали суперечливі дані про її завершення: деякі про те, що вона добігла кінця, деякі – ще делегації взяли паузу. Також, за даними медіа, Росія висунула абсолютно неприйнятні вимоги для припинення вогню – аби Україна відвела війська зі своєї ж території.
- Нещодавно Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія пообіцяла надіслати США «умови того, що їм потрібно для досягнення припинення вогню» з Україною після телефонної розмови цього тижня між президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Попри позицію Конгресу та Європи, адміністрація Трампа проти посилення тиску на Москву після розмови з Путіним.