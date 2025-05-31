Кличко: «Я колись казав, що в нашій країні пахне авторитаризмом. Зараз – смердить»

Британське видання The Times пише, що столичний голова звинувачує президента Зеленського у використанні військових адміністрацій по всій країні для того, щоб відібрати владу в обраних мерів. Кличко каже, що багато мерів залякані, водночас він зазначає, що його «статус знаменитості – це захист».

Колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко і президент України Володимир Зеленський є, мабуть, найбільш відомим українськими політиками у світі, втім зараз вони фактично перебувають у стані війни після того, як їхня ворожнеча стала публічною, пише британське видання The Times.

“Зеленський змусив Кличка, який, як кажуть, плекає президентські амбіції, попри невдалу участь у виборах у 2014 році, увійти в політичний клінч, з якого йому вирватися виглядає малоймовірним. Президент використав воєнний стан, щоб призначити у столиці конкуруючу військову адміністрацію, яка б відображала обов'язки мера”, – йдеться в матеріалі.

Тим часом серія арештів, проведених Національним антикорупційним бюро в рамках операції під назвою «Чисте місто», викрила широко поширену корупцію за часів керівництва Кличка, пише The Times. Семеро його підлеглих були заарештовані, ще троє перебувають під слідством.

Видання зазначає, що Кличко розкритикував адміністрацію Зеленського, скаржачись, що роботу його міської ради паралізували «рейди, допити та погрози сфабрикованими кримінальними справами», які завадили його депутатам зібрати законний кворум для прийняття рішень. «Це чистка демократичних принципів та інституцій під виглядом війни», – сказав він у Києві виданню The Times. «Я колись казав, що в нашій країні пахне авторитаризмом. Зараз – смердить».

Також Кличко звинуватив Зеленського у використанні військових адміністрацій по всій країні, щоб вирвати владу в обраних мерів, пише видання.

«Багато мерів залякані, але мій статус знаменитості – це захист. Можна звільнити мера Чернігова, але дуже важко звільнити мера столиці, якого знає весь світ», – сказав Кличко. «Ось чому робиться все, щоб дискредитувати та зіпсувати мою репутацію».