Зеленський обговорив із Премʼєр-міністром Фінляндії оборонну підтрику України

Також сторони обговорили інвестиції в українське виробництво зброї.

Президент України під час зустрічі з Премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у Вільнюсі обговорили оборонну підтримку України, а також інвестиції у виробництво зброї.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Під час зустрічі з Премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо обговорили оборонну підтримку України, співпрацю в межах коаліції укриттів та членство в ЄС", — ідеться у повідомленні.

Глава держави відзначив, що важливими під час обговорення стали інвестиції в українське виробництво зброї та співвиробництво. "Розповів про наш проєкт "Лінія дронів", що вже довів свою ефективність. Обговорили, як можна масштабувати", — підкреслив Президент.

"Окремо – про дипломатію. Очікуємо від сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі реального результату: припинення вогню, обміну полоненими, повернення дітей і зустрічі на рівні лідерів", — додає Володимир Зеленський.

Президент висловив вдячність Премʼєр-міністру та народу Фінляндії за всю надану підтримку для України. "Цінуємо ваш внесок".