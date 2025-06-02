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Зеленський обговорив із Премʼєр-міністром Фінляндії оборонну підтрику України

Також сторони обговорили інвестиції в українське виробництво зброї. 

Зеленський обговорив із Премʼєр-міністром Фінляндії оборонну підтрику України
Володимир Зеленський і Петтері Орпо
Фото: Володимир Зеленський

Президент України під час зустрічі з Премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у Вільнюсі обговорили оборонну підтримку України, а також інвестиції у виробництво зброї.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Під час зустрічі з Премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо обговорили оборонну підтримку України, співпрацю в межах коаліції укриттів та членство в ЄС", — ідеться у повідомленні.

Глава держави відзначив, що важливими під час обговорення стали інвестиції в українське виробництво зброї та співвиробництво. "Розповів про наш проєкт "Лінія дронів", що вже довів свою ефективність. Обговорили, як можна масштабувати", — підкреслив Президент.

"Окремо – про дипломатію. Очікуємо від сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі реального результату: припинення вогню, обміну полоненими, повернення дітей і зустрічі на рівні лідерів", — додає Володимир Зеленський.

Президент висловив вдячність Премʼєр-міністру та народу Фінляндії за всю надану підтримку для України. "Цінуємо ваш внесок".

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