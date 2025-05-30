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У Фінляндії завершили розслідування щодо пошкодження кабелів танкером Eagle S

Трьох членів екіпажу підозрюють у диверсії та перешкоджанні роботі телекомунікацій за обтяжуючих обставин.

У Фінляндії завершили розслідування щодо пошкодження кабелів танкером Eagle S
танкер Eagle S
Фото: скриншот відео

Фінська національна кримінальна поліція завершила попереднє розслідування справи про пошкодження кабелів нафтовим танкером Eagle S наприкінці грудня минулого року.

Про це пише фінський мовник Yle .

Згідно з попереднім розслідуванням, нафтовий танкер Eagle S пошкодив один електричний кабель та кілька телекомунікаційних кабелів у Фінській затоці на Різдво. Трьох членів екіпажу підозрюють у диверсії та перешкоджанні роботі телекомунікацій за обтяжуючих обставин.

Поліція передала матеріали попереднього розслідування у генпрокуратуру. Правоохоронці кажуть, що знадобиться два-три місяці, "щоб вирішити, що з цим робити". 

Прокурор може висунути підозрюваним звинувачення відповідно до підозр поліції у скоєнні злочину, повністю зняти звинувачення або висунути підозрюваним звинувачення у деяких інших злочинах.

  • Танкер Eagle S під прапором островів Кука пошкодив кабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Фінляндія арештувала це судно, але його власники звинуватили країну в викраденні.
  • На цьому танкері, який належить до "тіньового флоту" РФ, виявили встановлені приймально-передавальні пристрої, що використовувалися для спостереження за військово-морською діяльністю.
  • У березні арешт із судна зняли
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