Трамп звинуватив Китай у порушенні "тарифного перемир'я"

Американський президент Дональд Трамп звинуватив Китай у порушенні двотижневого тарифного перемир'я зі США, погрожуючи відновити "торговельну війну" між двома найбільшими економіками світу.

Як пише Financial Times, про це Трамп заявив у пості на своїй платформі Truth Social у п’ятницю.

"Я уклав ШВИДКУ УГОДУ з Китаєм, щоб врятувати їх від ситуації, яку я вважав дуже поганою, і я не хотів, щоб це сталося", – написав президент США.

Він додав, що Китай порушив угоду, але не пояснив, як саме.

Пізніше у п'ятницю торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що Китай повільно скасовував нетарифні торговельні "контрзаходи", які він запровадив у відповідь на мита Трампа.

Ці заходи включали внесення американських компаній до чорного списку та обмеження експорту рідкоземельних мінералів, які є важливими для багатьох галузей, починаючи від електромобілів і закінчуючи вітровими турбінами.

"Коли вони в Женеві домовилися скасувати свої тарифи та контрзаходи, вони скасували тарифи, як і ми, але деякі контрзаходи вони уповільнили", – сказав Грір CNBC і додав, що Штати "не спостерігали такого потоку деяких критично важливих мінералів, як це мало відбуватися".

Міністр фінансів США Скотт Бессент у четвер заявив, що торговельні переговори з Китаєм "трохи зайшли в глухий кут" і, можливо, потребують поновлення після телефонної розмови між Трампом і президентом Сі Цзіньпіном.

Трамп неодноразово порушував питання про можливість телефонної розмови з Сі. Перед переговорами 12 травня він наполягав на тому, що вони розмовляли, але Китай це заперечив.

Два тижні тому Китай і США під час переговорів у Женеві домовилися про угоду, яка тимчасово знизить їхні взаємні тарифи, що зросли на 145%.

Після переговорів у Швейцарії обидві країни заявили, що скоротять тарифи на товари одна одної щонайменше протягом наступних 90 днів, при цьому додаткові мита, які США запровадили проти Китаю цього року, знизяться до 30 відсотків, а мита Китаю – до 10 відсотків.

У рамках угоди Китай також погодився призупинити або скасувати нетарифні заходи проти США, проте подробиць не озвучив.

Пекін заявив, що обидві сторони домовилися створити механізм економічних та торговельних консультацій між Китаєм та США "для підтримки тісного спілкування" з цього питання. Обидві сторони мали би проводити консультації регулярно або за потреби, по черзі в Китаї та Сполучених Штатах або у взаємно узгодженій третій країні.

Але відтоді від обох сторін було мало публічних заяв щодо переговорів, а адміністрація Трампа натомість запровадила додаткові обмеження на використання американських технологій китайськими компаніями.