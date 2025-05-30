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Макрон закликав США запровадити санкції проти Росії, якщо вона «не готова до миру»

"Я говорив із президентом Трампом 48 годин тому — він дав зрозуміти, що втрачає терпіння", - сказав лідер Франції.

Макрон закликав США запровадити санкції проти Росії, якщо вона «не готова до миру»
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Сполучені Штати запровадити санкції проти Росії, якщо Москва підтвердить свою неготовність завершити війну проти України, передає BFM TV.

Про це Макрон сказав під час візиту до Сінгапуру, де провів зустріч з прем’єр-міністром Лоренсом Вонгом напередодні безпекового форуму.

«Якщо Росія підтвердить, що не готова до миру, Сполучені Штати мають підтвердити свою рішучість у запровадженні санкцій. Це тест на їхню довіру», — сказав лідер Франції на брифінгу.

Він також повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом: «Я говорив із президентом Трампом 48 годин тому — він дав зрозуміти, що втрачає терпіння. Питання в тому, що ми з цим зробимо. Ми, європейці, готові».

Коментуючи позицію Європи, Макрон наголосив, що вона залишається сталою: «Ми не змінювалися. Ми й далі віримо в міжнародний порядок, співпрацю, відкриту торгівлю та повагу до правил».

  • Видання The Wall Street Journal написало про можливість запровадження Білим домом значних антиросійських санкцій найближчим часом. 
  • За інформацією журналістів, Трамп відчуває розчарування тим, що російський диктатор продовжує атакувати Україну. Республіканця також не влаштовує занадто повільний темп мирних переговорів.
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