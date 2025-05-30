Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Папа Римський Лев XIV відреагував на російські обстріли України
Папа Римський Лев XIV відреагував на російські обстріли України
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Ірина Цибух (Чека): «Єдиний вибір про свободу та волю в країні, де йде війна — це боротьба за її волю»
Ірина Цибух (Чека): «Єдиний вибір про свободу та волю в країні, де йде війна — це боротьба за її волю»
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
ГоловнаСвіт

У Грузії заарештували ще одного опозиційного лідера

Влада позбувається очільників минулорічних масових протестів.

У Грузії заарештували ще одного опозиційного лідера
Мітинг біля парламенту Грузії, 2024 рік
Фото: Sova News

У Тбілісі у четвер увечері поліція затримала одного з лідерів опозиційного руху "Коаліція за зміни" Ніку Мелію, який минулоріч активно брав участь у протестах проти режиму керівної партії "Грузинська мрія".

Як пише NewsGeorgia, Мелію було заарештовано в той час, як він їхав на запис телевізійної програми. Офіційної інформації з боку міністерства внутрішніх справ Грузії наразі не надходило. За словами адвоката опозиціонера, його клієнта просто відвезли у невідомому напрямку.

Мелія перебував під слідством через відмову брати участь у парламентських слуханнях корупційної справи щодо колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Як і інші опозиційні діячі, він вважає нинішній склад законодавчого органу нелегітимним через фальсифікації виборів, до яких вдалася "Грузинська мрія". 

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies