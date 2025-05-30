У Грузії заарештували ще одного опозиційного лідера

У Тбілісі у четвер увечері поліція затримала одного з лідерів опозиційного руху "Коаліція за зміни" Ніку Мелію, який минулоріч активно брав участь у протестах проти режиму керівної партії "Грузинська мрія".

Як пише NewsGeorgia, Мелію було заарештовано в той час, як він їхав на запис телевізійної програми. Офіційної інформації з боку міністерства внутрішніх справ Грузії наразі не надходило. За словами адвоката опозиціонера, його клієнта просто відвезли у невідомому напрямку.

Мелія перебував під слідством через відмову брати участь у парламентських слуханнях корупційної справи щодо колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Як і інші опозиційні діячі, він вважає нинішній склад законодавчого органу нелегітимним через фальсифікації виборів, до яких вдалася "Грузинська мрія".