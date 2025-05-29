Фон дер Ляєн закликала Європу "взяти долю в свої руки"

"Європейці не повинні обманюватися і вірити, що глобальна буря мине сама по собі і все стане як раніше".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що європейці мають навчитися відстоювати свою свободу, взяти свою долю у власні руки та спільно розбудувати вільну й незалежну Європу.

Про це вона заявила на церемонії вручення премії Карла Великого, передає Укрінформ.

"Я переконана, що наша наступна велична віха, наш наступний великий об’єднуючий проєкт - про розбудову незалежної Європи… В основі своїй це – про нашу свободу. Народи Центральної та Східної Європи давно знають, що особиста свобода можлива лише тоді, коли існує колективна незалежність. Ми маємо усвідомити реальність цього моменту, та не можемо сидіти склавши руки, поки навколо відбуваються потрясіння і сейсмічні зміни", - сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що європейці не повинні обманюватися і вірити, що "глобальна буря мине сама по собі і все стане як раніше".

"Аби тільки завершилася війна, була укладена тарифна угода чи наступні вибори мали б інший результат. Цього не станеться, адже геополітичні течії сильні, а Європа опинилася на їх перетині", - наголосила президентка ЄК.

"Те, на що ми певний час покладалися як на міжнародний порядок, швидко перетворилося на міжнародний хаос. У світі знову з'вилися імперські амбіції та імперіалістичні війни, авторитарні сили, готові безжально скористатися тим, що нас роз’єднує, або нашими залежностями, вжити всіх засобів – справедливо або ні, - щоб отримати перевагу", - зауважила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що перед європейцями наразі стоїть фундаментальний вибір – зосередити зусилля на подоланні нагальних криз та змиритися або ж узяти власну долю в свої руки та самим вирішувати своє майбутнє.