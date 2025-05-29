Японія розглядає закупівлю оборонних товарів у США

Японія розглядає можливістьзакупівлю американського оборонного обладнання перед черговим етапом тарифних переговорів.

Як пише Reuters, це розглядають як "розмінну монету" у переговорах, заявив у четвер головний переговірник з тарифів та міністр міністр економіки Японії Рьосей Аказава.

Закупівля оборонного обладнання буде однією з пропозицій щодо отримання поступок США, які також включають технічне співробітництво в суднобудуванні, перегляд стандартів перевірки імпортованих автомобілів та збільшення імпорту сільськогосподарської продукції США.

Наразі не уточняють, яке саме оборонне обладнання розглядають. Японські ЗМІ писали, що минулого тижня американський президент Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єром Японії Сігеру Ішібою запропонував F-47 та інші винищувачі.

Тим часом речник японського уряду спростував повідомлення про те, що уряд почав розглядати можливість збільшення своєї частки витрат на американські війська, розміщені в Японії.

Аказава зустрінеться з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у п'ятницю в рамках четвертого раунду торговельних переговорів у Вашингтоні. Японія може зіткнутися із 24% тарифною ставкою, яку запровадять із липня, якщо вона не зможе домовитися зі США.

За словами Аказави, у Вашингтоні планують обговорити розширення торгівлі, нетарифні бар'єри та співпрацю в галузі економічної безпеки. Джерело, знайоме з переговорами, заявило, що рішення суду США про блокування тарифів Трампа не змінить стратегії Японії в торговельних переговорах.

Інший співрозмовник видання заявив, що Японія хоче скасувати не лише взаємні тарифи, а й галузеві на автомобілі.

Японія та США домовилися поглибити торговельні переговори з урахуванням саміту лідерів G7 15-17 червня, де запланована особиста зустріч президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Японії Сігеру Ісіби.