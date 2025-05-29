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У Лондоні через пропалестинські протести проти зйомок фільму з Галь Гадот затримали 5 осіб

Поліція заявила, що на знімальному майданчику відбулися демонстрації “виключно тому, що акторка, яка брала участь у постановці, є ізраїльтянкою”.

У Лондоні через пропалестинські протести проти зйомок фільму з Галь Гадот затримали 5 осіб
Галь Гадот
Фото: EPA/UPG

У центрі Лондона заарештували п'ятьох пропалестинських протестувальників, які націлилися на знімальний майданчик майбутнього фільму Галь Гадот “Бігун”, повідомляють Euronews.

Вчора столична поліція на знімальному майданчику у Вестмінстері затримала трьох людей за домагання і незаконне перешкоджання доступу до робочого місця. Ще двох заарештували за попередні протести.

Усі п'ять осіб залишаються під вартою.

Поліція заявила, що на знімальному майданчику відбулися демонстрації “виключно тому, що акторка, яка брала участь у постановці, є ізраїльтянкою”.

“Хоча ми абсолютно визнаємо важливість мирного протесту, ми зобов'язані втрутитися, коли це переходить межу серйозних порушень або злочинності. Я сподіваюся, що сьогоднішня операція покаже, що ми не будемо терпіти переслідування або незаконне втручання в діяльність тих, хто намагається виконувати свою законну професійну роботу в Лондоні”, ‒ суперінтендант Ніл Голіок.

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Гадот, яка народилася в Ізраїлі та служила в Армії оборони Ізраїлю, раніше висловлювала свою підтримку Ізраїлю, що викликало пропалестинські протести на її церемонії на Голлівудській алеї слави в березні.

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