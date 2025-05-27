The Jerusalem Post: Ізраїль відкриває нові центри допомоги в Газі

Ізраїль відкрив два великих центрів розподілу продуктів харчування Гуманітарним фондом Гази.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Гуманітарний фонд Гази заявив, що роздав близько 462 тис. порцій їжі, але перший день був охоплений постійними суперечками.

По обіді палестинці, які прийшли отримати їжу, прорвали зовнішні оборонні споруди, намагаючись захопити якомога більше їжі для себе.

Через це Армія оборони Ізраїлю та американські підрядники служби безпеки, які керували об'єктом, зробили попереджувальні постріли в повітря, щоб змусити натовп відступити.

“Повідомлень про вбивства палестинських мирних жителів не надходило, але в соціальних мережах було багато відео, на яких видно хаотичні сцени, де палестинські мирні жителі тікають від звуків пострілів з харчового закладу, де вони сподівалися отримати харчування”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомило ізраїльське джерело виданню The Jerusalem Post, відкриття центрів розподілу гуманітарної допомоги знаменує собою початок кінця правління ХАМАС. Крім того, очікується відкриття ще двох продовольчих центрів.