Британська розвідка: російський генерал Суровікін перебуває в Алжирі з 2023 року

Російський генерал Сергій Суровікін, якого фактично відсторонили після заколоту ексватажка терористів Групи Вагнера Євгенія Пригожина у 2023 році, перебуває в Алжирі.
Про це повідомляє розвідка Великобританії.
Під час моніторингу росЗМІ Суровікіна помітили на фото з посольства Росії в Алжирі із заходів до Дня перемоги 9 травня у ролі "керівника групи російських військових спеціалістів".
Генерал Суровікін зник із публічного поля після заколоту Пригожина наприкінці червня 2023-го. ЗМІ повідомляли, що його відсторонили від служби і затримали. Пізніше з'явилася інформація, що його зняли з посади командувача Військово-космічних сил "у зв'язку з переходом на іншу роботу".
Восени того ж року Суровікін прибув до Алжиру з делегацією Міноборони РФ.
Хто такий Суровікін
- У жовтні 2022 року Путін призначив Суровікіна новим командувачем військ РФ в Україні замість Олександра Дворнікова. Дворніков керував російською армією в Україні з 8 квітня, після відходу ЗС РФ з території Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше Суровікін чолив Повітряно-космічні сили РФ.
- Суровікіна називали близьким до Пригожина, зокрема через участь в операції у Сирії. Керівник ГУР Кирило Буданов розповідав, що Суровікін приєднався до власника ПВК “Вагнер” у суперництві з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Крім того, за даними розвідки США, Суровікін знав про плани Пригожина влаштувати "путч".