Британська розвідка: російський генерал Суровікін перебуває в Алжирі з 2023 року

Його помітили на фото з посольства РФ із заходів до Дня перемоги 9 травня.

Російський генерал Сергій Суровікін, якого фактично відсторонили після заколоту ексватажка терористів Групи Вагнера Євгенія Пригожина у 2023 році, перебуває в Алжирі.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Під час моніторингу росЗМІ Суровікіна помітили на фото з посольства Росії в Алжирі із заходів до Дня перемоги 9 травня у ролі "керівника групи російських військових спеціалістів".

Генерал Суровікін зник із публічного поля після заколоту Пригожина наприкінці червня 2023-го. ЗМІ повідомляли, що його відсторонили від служби і затримали. Пізніше з'явилася інформація, що його зняли з посади командувача Військово-космічних сил "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

Восени того ж року Суровікін прибув до Алжиру з делегацією Міноборони РФ.

Хто такий Суровікін