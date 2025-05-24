Розвідка: Китай системно знижує закупівлі російських енергоносіїв

Китай системно знижує закупівлі російських енергоносіїв. У січні–квітні 2025 року імпорт нафти з Росії впав на 14% – до 32,4 млн тонн, а доходи експортерів – на 23,9%, до $17,1 млрд, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Серед причин – прагнення Пекіна до енергетичної самодостатності, зростання ринку електромобілів, жорсткіші західні санкції та бажання Китаю платити значно нижчу ціну.

Імпорт скрапленого газу також скоротився – на 27% у фізичних обсягах і 28% у грошовому вимірі. Хоча трубопровідний експорт через «Силу Сибіру» зріс на 32%, проєкт «Сила Сибіру – 2» заморожено: Китай відмовляється платити за нові обсяги більше, ніж платять споживачі всередині РФ.

Імпорт російського вугілля за чотири місяці зріс на 2%, але в квітні впав на 13%. Китай активно підтримує власне виробництво та нарощує частку «зеленої» енергетики.

Інвестиції з КНР у РФ також зменшилися: з $1,2 млрд на рік у 2011–2018 до $400 млн у 2022–2023 роках. Причина – війна проти України, санкції та непередбачуваність російського режиму.