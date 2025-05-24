Єврокомісія вимагає від Угорщини відкликати "законопроєкт про іногентів"

Критики побоюються, що законопроєкт надасть угорському уряду широкі повноваження для боротьби з пресою та критичними голосами в громадянському суспільстві.

Європейська комісія вимагає від Угорщини відкликати суперечливий законопроєкт, спрямований на обмеження іноземного фінансування неурядових організацій та медіаорганізацій, повідомляють Euronews.

Критики побоюються, що угорський законопроєкт під назвою “Прозорість суспільного життя”, який був внесений до парламенту Будапешта 13 травня, надасть угорському уряду широкі повноваження для боротьби з пресою та критичними голосами в громадянському суспільстві.

Закон дозволить владі включати у спеціальний список неурядові організації та ЗМІ, що фінансуються з-за кордону, якщо уряд розглядатиме їх як загрозу національному суверенітету, та заморожувати фінансування. Передбачаються суворі штрафи, якщо кошти продовжуватимуть надходити.

Речник Комісії повідомив, що виконавча влада знає про законопроєкт і уважно стежить за його розвитком. “Комісія має серйозні занепокоєння щодо цього проєкту. Якщо його буде прийнято в такому вигляді, це становитиме серйозне порушення принципів та законодавства ЄС. Тому ми просимо вилучити цей проєкт із законодавчого процесу”, – сказав речник.

Представник ЄК також нагадав, що минулого року Комісія передала позов проти Угорщини до Суду Європейського Союзу, оскільки вважає закон про створення Управління суверенітету та його слідчу діяльність такими, що порушують законодавство ЄС.