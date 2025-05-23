ЗМІ: ЄС готує "паралельні переговори", щоб обійти угорське вето на вступ України

За інформацією "Української правди", у Євросоюзі розпочали реалізацію плану альтернативних заходів щодо переговорів про вступ України на тлі супротиву Угорщини, уряд якої блокує ухвалення спільних рішень блоку.

Йдеться про так звані "паралельні переговори", повноцінний запуск яких може відбутися у серпні чи вересні, якщо до того часу так і не вийде переконати Віктора Орбана. Їхня суть у тому, що Україна продовжить робити технічні та юридичні кроки до членства там, де не потрібна згода усіх 27 держав, натомість в інших випадках зберігатиметься лише враження пакетного об'єднання з Молдовою - без юридичної ваги, але з політичною.

Наприклад, відкриття першого кластеру Молдовою супроводжуватиметься заявою про те, що Україна та 26 з 27 країн теж завершили відповідну роботу і будуть вести переговори за відповідними главами і навіть скликати міжурядові конференції, бо для цього одностайність у блоку не обов'язкова.

У Брюсселі сподіваються, що позиція Угорщини врешті-решт зміниться - або зміниться влада - і Україна за рахунок плану "Б" зможе швидко надолужити згаяне у процесі повноцінного вступу.