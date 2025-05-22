«Ваша думка дуже важлива, але…». Як нардепи реагують на звернення громадян

Понад 240 нардепів не відреагували на наш лист, лише 110 відповіли, ще частина листи просто відкрили або видалили. Також виявилось, що пошта декількох народних депутатів переповнена, через що їм неможливо надіслати звернення.

За останні два роки українці понад мільйон разів зверталися до нардепів і здебільшого електронною поштою. Рух ЧЕСНО також вирішив перевірити, як народні обранці реагують на звернення через офіційну поштову скриньку, і відправив усім однакові листи.

У Петра Порошенка забита пошта, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і його заступники не читають звернень громадян, а Нестор Шуфрич у СІЗО вимагає від суду умов, щоб виконувати свої повноваження, але нехтує роботою зі зверненнями.

Як народні депутати відповідають на звернення?

Українці питають

Кожен українець має право звертатися до державних органів і людей, які там працюють, і це стосується, зокрема, чинних народних депутатів.

Як показує статистика Верховної Ради, українці активно користуються своїм правом. У 2024 році до нардепів звернулися понад пів мільйона разів, трошки менше — у 2023 році.

У топі авторів звернень за 2024 рік перебувають працівники бюджетної сфери, пенсіонери-військовослужбовці та підприємці. А відправляють найбільше звернень з Києва, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Вінницької областей.

Фото: Скриншот звіту Управління з питань звернень громадян Дані про звернення громадян до депутатських фракцій

Серед депутатських фракцій і груп парламенту 2024 року найчастіше зверталися до «Слуги народу» (41 % усіх звернень), що очікувано, адже ці депутати мають формальну більшість у парламенті. Далі «Довіри» (майже 14 %), 10 % усіх звернень припадає на нардепів з «Європейської Солідарності», ще 10 % — на «Батьківщину».

Найменше звернень отримують нардепи з Платформи за життя та мир і з «Відновлення України» — майже 10 % на двох. Ці депутатські групи утворили колишні нардепи проросійської ОПЗЖ, коли суд заборонив їхню партію у 2022 році.

Перевірка нардепів

У 2024 році Верховна Рада отримала майже 70 % усіх звернень в електронному вигляді. При цьому Управління з питань звернень громадян не уточнює, що означає електронний вигляд звернення. Однак, ймовірно, ця цифра включає й електронні листи, які дуже легко відправити народному депутату, бо парламентські скриньки можна знайти в кожному профілі на сайті Верховної Ради.

Скриншот розділу «Контактні дані» в профілі народного депутата

Рух ЧЕСНО вирішив перевірити, як народні депутати відповідають на звернення громадян, і відправив на їхні пошти звернення, оформлене відповідно до вимог закону. 401 звернення мало однакове наповнення: ми цікавилися, як часто до нардепа надходять звернення громадян і що саме питають у них люди.

Загалом народні депутати не повинні зберігати інформацію, яку ми запитували, проте нам вона була не така цікава, як те, чи нардеп узагалі відповість на лист. Саме тому, коли відправляли кожне повідомлення, у налаштуваннях просили пошту сповіщати, чи відкривали відправлені листи і чи видаляли їх.

Далі ми дали місяць на відповідь і весь цей час фіксували, що відбувалося з листами.

Непрочитані та видалені листи і забиті пошти

З 401 депутата відповіли лише 110 (27,4 %), а 247 народних обранців (61,5 % від загальної кількості) ніяк не відреагували на лист.

Якщо розглядати докладно тих, хто надіслав відповідь, то 71 лист прийшов від депутатів з найбільшої фракції парламенту — «Слуги народу». Далі йде ЄС — 9 відповідей, відписали 6 нардепів з «Батьківщини» і по 5 позафракційних, «Відновлення України», «Голосу» і «Довіри».

Найменше листів надійшло від Платформи за життя та мир» і «За майбутнє» — 1 та 3 відповіді.

Як народні депутати реагують на звернення

Ще 17 народних депутатів лише прочитали лист і 12 просто видалили їх. Пошта 13 нардепів забита. У двох «слуг» вказана у профілі поштова скринька не працює — це захисник російської мови Максим Бужанський і Олександр Горенюк.

Скільки депутатів не відповіли на звернення

Серед головних прогульників пленарних засідань Верховної Ради відповіли тільки позафракційний Олесь Довгий і Анжеліка Лабунська. У пʼятого президента, нардепа від ЄС Петра Порошенка не працює пошта, а Кіра Рудик з «Голосу» лише прочитала лист.

Нардепи-прогульники

Відповіді також очікувано не було від нардепів-утікачів: Артема Дмитрука, Ярослава Дубневича, Андрія Одарченка, Сергія Шахова та Олександра Куницького. Усіх, окрім Куницького, розшукують правоохоронці через підозру в скоєнні кримінального злочину або через вирок суду.

Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді і який перебуває в СІЗО, у суді вимагав дозволити йому виконувати депутатські повноваження, поки він в ізоляторі. Суд став на сторону Шуфрича; він навіть зміг зареєструвати законопроєкт про захист нацменшин, але водночас нардеп не відреагував на наше звернення, хоч це частина його роботи як депутата.

Аналогічна ситуація в інших нардепів у СІЗО: Євгенія Шевченка, Олександра Дубінського й Олександра Пономарьова. До слова, в останніх двох пошта узагалі забита.

Не надало жодної відповіді й керівництво Верховної Ради: голова ВРУ Руслан Стефанчук і його заступники Олександр Корнієнко й Олена Кондратюк.

Серед керівництва чотирьох фракцій і чотирьох депутатських груп відповів на звернення тільки голова «Довіри» Олег Кулініч і заступниця голови «Голосу» Юлія Сірко.

Серед 23 голів профільних комітетів 11 не відповіли на листи, Микита Потураєв видалив лист, а Данило Гетманцев й Олена Шуляк лише прочитали його.

Ви відправили звернення, але є нюанс…

Кілька народних депутатів у відповідь на наші звернення писали, що листи, які вони отримують поштою, не реєструють як документи, тож на них не відповідають як на звернення. Відповідні зміни сталися після двох розпоряджень голови парламенту Руслана Стефанчука у 2023 році.

Згідно з листами народних депутатів, щоб отримати відповідь на звернення, його треба відправити через Систему електронного документообігу (СЕДО) Апарату ВРУ. Це фактично аналог електронної пошти, але на сайті парламенту.

Щоб відправити звернення правильно, на сайті Ради потрібно зайти в розділ «Громадянам», обрати «Звернення», тоді кнопку «Подати звернення громадянина». У новому вікні треба знову обрати кнопку «Звернення громадянина».

Після цього треба зайти у свій акаунт на сайті Верховної Ради або зареєструватися. Якщо ви маєте Дію, то це не створить проблем: скануєте код, підтверджуєте особу та вписуєте код, який вам кидають на пошту.

Щойно ви пройшли ці всі етапи, можете подати звернення у вікні з інтуїтивним інтерфейсом.

Скриншот із сайту ВРУ під час надсилання звернення через СЕДО

Логіка в тому, щоб відправляти через СЕДО звернення, є. Так легше вести документообіг у Верховній Раді. Але водночас до цієї системи є декілька запитань.

Перше. Чому на сторінці народних депутатів вказана пошта, але немає жодного посилання на СЕДО, якщо тільки через неї можна відправити звернення правильно? Люди відправляють листи на пошту, яку одразу видно.

Друге. Чому так складно? Щоб відправити звернення, потрібно тричі перейти за посиланням з написами «звернення» — ніби користувача перепитують, чи впевнений він, що хоче зробити те, що робить.

Третє. Які гарантії, що моє звернення «ненароком» не загублять? У випадку з електронною поштою посередником є незацікавлена особа, наприклад, компанія «Гугл», а про незацікавленість посадовців Верховної Ради можна сперечатися.

Народні депутати мають бути відкритими і легкими для контакту зі своїми виборцями не лише в публічній комунікації, а й у роботі зі зверненнями громадян. Якщо вони отримують листи від громадян, то мають хоча б читати їх і за змогою реагувати на описані у зверненні проблеми.