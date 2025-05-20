Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?

Тут варто підкреслити, що йдеться лише про задекларовані доходи, які далеко не завжди збігаються з реальними статками політиків.

Як зросли статки нардепів у 2024 році, хто з них, за офіційною декларацією, живе лише на зарплату, — читайте докладно в матеріалі.

Хто з народних обранців Верховної Ради має найбільший дохід? Аналітики YouControl проаналізували декларації народних депутатів за 2023–2024 роки та визначили відсоток зростання чи скорочення доходів депутатів за ці два роки.

Порошенко — найзаможніший нардеп

Сукупний дохід членів фракції Петра Порошенка “Європейська солідарність” за 2024 рік склав 4,7 млрд грн, що становить 66% від загального доходу всіх членів парламенту.

Фото: Анна Стешенко Петро та Марина Порошенки

Та 98% від загального доходу фракції та 65% від доходу всіх народних депутатів складають заробітки Петра Порошенка. Основна частина його доходу— понад 60%, складається з отриманих дивідендів від ПАТ ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ" та швейцарської компанії Sequent Schweiz AG. Також у складі його доходу велика кількість отриманих процентів переважно від іноземних компаній.

Однак Порошенко з 12.02.2025 року знаходиться під дією санкцій РНБО з блокуванням усіх рахунків.

Другим за рівнем доходу серед членів фракції “Європейська солідарність” є Олексій Гончаренко.

Його дохід у 2024 році склав 9,6 млн грн, що трохи менше, ніж депутат та члени його родини заробили у 2023 році. Зменшення доходу відбулось за рахунок зменшення доходу його дружини Ольги від підприємницької діяльності — 6,6 млн грн у 2024 проти 8,7 млн грн у 2023 році. Водночас на 12% зросла зарплата народного депутата та підвищились інші його доходи.

Фото: glavcom.ua Олексій Костусєв та його син Олексій Гончаренко

Олексій Гончаренко є сином колишнього очільника Антимонопольного комітету України Олексія Костусєва — ключової особи “Групи Олексія Костусєва”. Раніше Гончаренко був членом забороненої проросійської Партії регіонів часів Януковича та заявляв, що рано пізно, російська мова стане другою державною”. Крім того, за версією розслідувачів з Bihus.info, центри допомоги Гончаренка по всій країні наразі фінансує мільярдер Олег Бахматюк.

У трійці лідерів за сумою доходу серед членів “ЄС” — народний депутат Микола Княжицький із 8,9 млн грн. Цей показник зменшився майже на 1 млн грн порівняно з 2023 роком — основному, за рахунок зменшення доходу від підприємницької діяльності його дружини Лариси.

Крім вищезгаданих Гончаренка і Княжицького, згідно з деклараціями, ще у 8 членів фракції “Європейська солідарність” у 2024 році зменшились доходи.

Найбагатші члени фракції влади “Слуга народу”. І це не голова фракції Давид Арахамія

Сукупний дохід членів фракції “Слуга народу” у 2024 році склав майже 687 млн грн. Порівнюючи з 2023 роком, дохід зменшився на 7,7% або на 52,8 млн грн.

Трійка членів фракції “Слуга народу” із найбільшою сумою доходу за 2024 рік:

Андрій Герус — 70,3 млн грн. Водночас, доходи у 2024 році зменшились майже на 10 млн грн за рахунок зменшення суми доходу від погашення ОВДП депутата та його дружини, а також зменшення доходу від підприємницької діяльності останньої. При цьому збільшилась на 12% заробітна плата пана Геруса і майже втричі — заробітна плата його дружини Наталії у ТОВ "РЕДКЛІФФ ПАРТНЕРЗ".

Фото: День Андрій Герус

Олександр Сова — 34,1 млн грн. Він є ключовою особою “Групи родини Сова”. При цьому задекларований дохід нардепа у 2024 році зменшився на більш як 24 млн грн. Основну частину, близько 68%, задекларованого доходу Олександра Сови у 2024 році становлять отримані дружиною Людмилою дивіденди у АТ "ЗНВКІФ "МОНТЕРЕЙ". Зменшення сукупного доходу у 2024 році відбулось переважно за рахунок зменшення доходу Людмили Сови від підприємницької діяльності — у 6 разів проти 2023 року.

Олег Тарасов — 22,8 млн грн. Дохід парламентарія Тарасова у 2024 році збільшився майже на 33% проти 2023 року. Зростання в основному відбулось за рахунок отримання подарунків від його батька Сергія Тарасова на суму понад 21 млн грн.

Найбільший приріст доходу у 2024-му проти 2023 року був у Сергія Демченка (+84,6%), Михайла Радуцького (+83,4%) та Давида Арахамії (+80,8%).

Дохід нардепа Демченка збільшився за рахунок доходу дружини від підприємницької діяльності у 2024 році на суму 2,4 млн грн. Також в нього зросла заробітна плата на 28%.

Дохід Михайла Радуцького у 2024 році зріс на 6,3 млн грн — від відчуження нерухомого майна.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія також продав нерухоме майно торік на суму понад 7 млн грн, що дозволило збільшити дохід у 5 разів проти 2023 року.

Статки спікера Руслана Стефанчука, колишнього голови Ради Дмитра Разумкова та інших позафракційних

Загальний дохід 23 позафракційних депутатів у 2024 році склав 254,5 млн грн.

Найбільший дохід серед депутатів, які не входять до складу жодної фракції чи групи, як і в попередньому році, отримали Олесь Довгий (79,3 млн грн), віцеспікерка Олена Кондратюк (76,8 млн грн) і Антон Яценко (30,5 млн грн).

Фото: kompromat1.online Олесь Довгий

Порівнюючи з 2023 роком, дохід зріс лише у Олеся Довгого (+41,3%). А ось у пані Кондратюк і нардепа Яценка — зменшились на 10,4% і 26,5% відповідно.

Дохід Олеся Довгого у 2024 році переважно складається із забезпечувального платежу від Олександри Климової в 48,5 млн грн та доходу від продажу нерухомого майна у розмірі 23,8 млн грн.

У 2023 році Антон Яценко отримав спадщину в 11 млн грн. У декларації за 2024 рік така стаття доходу відсутня, що і стало причиною зменшення суми його сукупного доходу за цей рік.

Найбільша зарплата за 2024 рік серед позафракційних депутатів — більш як 1 млн грн — була у голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Проти 2023 року вона зросла на 11%. А загалом сукупна сума доходу голови ВР зросла на 65,8% у 2024 році проти 2023-го. Зростання доходу відбулось за рахунок відчуження ним нерухомого майна на суму понад 3 млн грн та отримання більш як 1 млн грн доходу від підприємницької діяльності його дружини Марини.

А найменшу заробітну плату — майже 426 тис грн у 2024 році серед позафракційних задекларував Микола Тищенко — це на 57% менше, ніж у 2023 році. При цьому в цілому його дохід торік зріс на 27% і становить близько 13 млн грн.

Фото: : facebook.com/NikolayTishenko Микола Тищенко

Дохід пана Тищенка в основному складається із подарунку в грошовій формі на суму 12,6 млн грн від Алли Барановської, яка є повною тезкою його колишньої дружини.

Найбільше, майже у 5 разів, серед позафракційних депутатів у 2024 році зменшився дохід ексспікера Дмитра Разумкова: 7,8 млн грн проти 35,8 млн грн у 2023-му. Падіння доходу відбулось за рахунок зменшення майже утричі доходів його дружини Юлії Чайки від підприємницької діяльності. Також у 2023 році Дмитро Разумков подарував дружині понад 14 млн грн, чого не було у 2024-му

Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко — не багатша за підлеглих

24 народні депутати, що входять до складу фракції “Батьківщина”, за 2024 рік задекларували сукупний дохід у розмірі 111,5 млн грн, що на 75 млн грн менше, якщо порівнювати з доходами за 2023-й.

Лідерами за доходами у фракції, як і у 2023 році, є Андрій Пузійчук, Олег Мейдич та Костянтин Бондарєв.

Сукупний дохід Андрія Пузійчука за рік зменшився майже в 7 разів і становить 10,4 млн грн. У 2023 році дружина нардепа отримала в дар від нього частки в статутних капіталах декількох компаній, а в 2024 році такі статті доходу відсутні в декларації народного обранця.

Також майже у 4 рази знизився дохід у Олега Мейдича: із 45,9 млн грн до 12,4 млн грн. Це відбулось за рахунок зменшення доходів від підприємницької діяльності його дружини Тетяни Мейдич.

Найбільше зростання доходу, майже втричі, відбулось у Михайла Соколова, зокрема, за рахунок отримання дивідендів та збільшення заробітної плати. Михайло Соколов у кінці 2023 року склав присягу депутата в Верховну Раду та замінив у фракції Віталія Данилова, який достроково склав мандат.

Фото: facebook/Сергій Євтушок Сергій Євтушок

Найменший сукупний дохід серед членів фракції, як і у попередньому періоді, залишається у Сергія Євтушка — 828 тис грн. Він єдиний серед представників “Батьківщини”, у кого дохід майже на 100% складається із заробітної плати. У всіх інших відсоток зарплати становить 73% і нижче.

Депутатська група “Партія “За майбутнє” збільшила доходи

Дохід депутатської групи “Партія “За майбутнє” у 2024 році склав 785,1 млн грн, що на 11% більше, ніж задекларували члени групи за попередній рік.

Найбільші доходи у 2024 році отримали Степан Івахів (584,8 млн грн), Іван Чайківський (51 млн грн) та Ігор Палиця (44,6 млн грн).

Степан Івахів є одним з ключових осіб корпоративної групи “Континіум”. Основна частина його доходів складається з отримання дивідендів від швейцарської компанії PETROLEUM TRADING GROUP SA (155,9 млн грн) та АТ ЗНВКІФ "САНТЕС-ІВ" (93,4 млн грн), погашення за борговими цінними паперами іноземного емітента (194,3 млн грн), а також дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав (106,6 млн грн).

Фото: ВРУ Степан Івахів

Іван Чайківський разом із своєю дружиною Тетяною є ключовими особами корпоративної групи “Агропродсервіс”. Сукупний дохід народного депутата та членів його родини у 2024 році збільшився майже у 8 разів. Це відбулось за рахунок отримання дивідендів його дружини від ПАП "АГРОПРОДСЕРВІС" на суму понад 48 млн грн.

Основну частину доходу співголови групи та соратника підслідного олігарха Ігоря Коломойського — Ігоря Палиці — 44,1 млн грн, становлять дивіденди від ТОВ "ЛУК ПОІНТ", учасником якого є народний депутат. У 2023 році їхній розмір становив 5 млн грн.

Найменший дохід серед членів даної депутатської групи отримав Ігор Гузь — майже 732 тис грн. Дохід парламентаря складається лише із заробітної плати депутата, що в 2024 році зросла на 11,6%.

Збільшення доходів у голови групи «Довіра» Олега Кулініча та зменшення статків у колег

Загальний дохід членів депутатської групи “Довіра” у 2024 році склав 238,7 млн грн, що майже на 32% менше, ніж у 2023 році.

Падіння сукупного доходу групи відбулось переважно за рахунок зниження доходів Бориса Приходька (-82,8 млн грн), Роберта Горвата (-9,4 млн грн) та Сергія Вельможного (-9,2 млн грн). При цьому Борис Приходько залишився лідером за сумою доходу серед членів групи “Довіра” із показником в 145,1 млн грн. Його сукупний дохід у 2024 році зменшився через зниження доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Роберт Горват та Сергій Вельможний у 2024 році поступилися своєю другою та третьою сходинкою серед найбагатших членів групи голові Олегу Кулінічу (12,2 млн грн) і Владіславу Поляку (10,3 млн грн) відповідно.

Дохід пана Кулініча у 2024 році збільшився на 26% за рахунок збільшення заробітної плати його дружини в 7 разів. А задекларований дохід нардепа Поляка у 2024 році збільшився майже в 5 разів. Це відбулось, в основному, за рахунок подарунків, які його нардеп та його дружина Олена подарували сину Роберту на суму понад 8,5 млн грн.

Уламок забороненої проросійської групи ОПЗЖ — група “Платформа за життя та мир”. Юрій Бойко — один з найбагатших

Сукупний дохід 21 члена депутатської групи “Платформа за життя та мир” за 2024 рік склав 160 млн грн, що на 24 млн грн більше, ніж в 2023-му.

Найзаможнішими депутатами групи, як і у 2023 році, є Юрій Бойко, Віталій Борт та Григорій Суркіс.

Фото: Радіо Свобода Юрій Бойко

Сукупний дохід Юрія Бойка у 2024 році в порівнянні з попереднім періодом зменшився майже на 9 млн грн та становить 45 млн грн. Таке зниження відбулось за рахунок зменшення подарунку у грошовій формі його дружині Вірі Бойко від сина Анатолія Бойка. Адже у 2024 році Анатолій подарував матері лише 19 млн грн, а не 28 млн грн, як в 2023-му. Нагадаємо, що проти Бойка у січні 2025 року РНБО запровадила санкції.

Віталій Борт має 43 млн грн сукупного доходу, що на 3 млн більше, ніж у 2023-му. Таке зростання відбулось за рахунок збільшення доходу від дивідендів його дружини Ольги Борт.

Народний депутат Григорій Суркіс у 2024 році отримав сукупний дохід у понад 24 млн грн, що на 10 млн грн більше, ніж у 2023-му, за рахунок процентів, отриманих в АТ “Акцент-банк”.

Найбільше зростання сукупного доходу, майже в 5 разів, відбулось у Сергія Льовочкіна — за рахунок отриманих дивідендів. Його дохід у 2024 році становить 11,5 млн грн.

Також зросли більш як удвічі сукупні доходи в Григорія Мамки, Олександра Пузанова, Сергія Ларіна, Миколи Скорика та Володимира Кальцева. У перших трьох збільшення відбулось за рахунок відчуження майна, у Миколи Скорика — за рахунок подарунка у грошовій формі від Людмили Залюбінської, у Володимира Кальцева — від відчуження цінних паперів, корпоративних прав та нерухомого майна.

Лише у двох нардепів з цієї групи зарплата складає 100% доходу: у Суто Мамояна та Олександра Колтуновича.

Ще один уламок ОПЗЖ — депутатська група “Відновлення України”

Станом на квітень 2025 року сукупний дохід 18 членів депутатської групи “Відновлення України” за 2024 рік склав 118,9 млн грн, що на 46,5 млн більше, ніж у 2023 році.

Фото: Главком Роман Іванісов

Торік до групи приєднався безпартійний Роман Іванісов. Нагадаємо, в листопаді 2019 року фракція "Слуга народу" виключила Іванісова зі своїх лав через наявність інформації про судимість депутата за групове згвалтування. Його сукупний дохід у 2024-му склав 5,9 млн грн, що в тричі більше за попередній період — згідно з декларацією, це відбулося за рахунок доходу його дружини Марини від зайняття підприємницькою діяльністю.

Серед лідерів за доходами в депутатській групі “Відновлення України” перше місце посідає забудовник Вадим Столар, друге — Валерій Гнатенко, третій — Роман Іванісов.

Нардеп Вадим Столар в 2024 році отримав майже 84 млн грн сукупного доходу, що на 78 млн грн більше, ніж в 2023 році. Таке зростання відбулось за рахунок отриманих Вадимом Столаром дивідендів та відчуження нерухомого майна Валерії Бойко, з якою Вадим Столар спільно проживає, але не перебуває у шлюбі.

Сукупний дохід Валерія Гнатенка склав майже 6,5 млн грн, що на 1,4 млн грн більше, ніж за попередній період. Здебільшого, зростання відбулось за рахунок доходів його дружини Світлани від зайняття підприємницькою діяльністю.

Фракція “Голос”: зростання доходів у Ярослава Рущишина та чотирикратне зменшення у Кіри Рудик

Сукупний дохід 20 депутатів від “Голос” за 2024 рік склав 56,2 млн грн, що на 6,6 млн грн більше, ніж в 2023 році. Але все ж у фракції “Голос”, як і в 2023 році найменший показник сукупного доходу серед усіх представлених фракцій та груп парламенту 9-го скликання.

Фото: facebook/Ярослав Рущишин Ярослав Рущишин

Ярослав Рущишин задекларував найбільший сукупний дохід у розмірі 13,3 млн грн, що на 3,4 млн грн більше, ніж у попередньому періоді. Це відбулось за рахунок доходу від відчуження нерухомого майна та спадщини, яку Ярослав Рущишин отримав від свого батька.

Ще одним лідером з доходів у фракції є Юлія Сірко. Її сукупний дохід за 2024 рік склав 8,1 млн грн і в порівнянні з попереднім періодом зріс на 19%, зокрема за рахунок збільшення доходів її чоловіка Андрія Сірка-Галущенка від підприємницької діяльності.

А от дохід Кіри Рудик у 2024 році зменшився майже в 4 рази, що є найбільшим спаданням серед усіх членів фракції. Пов'язано це з тим, що у 2023 році вона задекларувала подарунки в негрошовій формі від ймовірних родичів Ніни та Олександра Рудиків. А у 2024 році дохід нардепки складається лише з заробітної плати та доходів від портфелю активів і становить близько 628 тис грн. Її дохід є найменшим серед усіх членів фракції.

Подібна ситуація спостерігається і у Галини Васильченко, сукупний дохід якої в 2024 році впав майже вдвічі проти 2023 року, і становить 4,4 млн грн. У 2023 році чоловік Галини Васильченко — Сергій, отримав дохід від відчуження нерухомого майна в розмірі 3,6 млн грн, а в 2024-му такі статті доходу в декларації народної обраниці відсутні.

У трьох нардепів фракції доходи на 100% складаються з заробітної плати: Таміли Ташевої, Андрія Осадчука та Соломії Бобровської.