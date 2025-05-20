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Шмигаль і Фіала домовилися про співпрацю у підготовці українських пілотів F-16

Політики зустрілися в Ужгороді. 

Шмигаль і Фіала домовилися про співпрацю у підготовці українських пілотів F-16
Денис Шмигаль із чеським колегою Петром Фіалою.
Фото: Телеграм Дениса Шмигаля

Сьогодні, 20 травня в Ужгороді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із чеським колегою Петром Фіалою. На зустрічі серед іншого домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16.

Про це розповів Денис Шмигаль. 

Він повідомив, що серед ключових тем обговорення була оборонна й економічна співпраця, відновлення, європейська інтеграція України. Пізніше під час брифінгу він додав, що також говорили про відновлення та санкції. Країни "налаштовані посилювати стратегічне партнерство на користь обох держав".

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За словами Шмигаля, Чехія і надалі відіграватиме важливу роль в міжнародних зусиллях для припинення війни, досягнення справедливого миру і притягнення агресора до відповідальності. 

Денис Шмигаль із чеським колегою Петром Фіалою.
Фото: Телеграм Дениса Шмигаля
Денис Шмигаль із чеським колегою Петром Фіалою.

На зустрічі політики підтвердили важливість подальшого збільшення військової, економічної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні. 

"Також будемо зміцнювати інтеграцію української та чеської оборонних індустрій", – сказав Шмигаль і додав, що країни домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16.

Домовилися також активізувати двосторонню торгівлю, співпрацю у енергетиці, аграрному секторі, транспорті, медицині, відбудові і у спільному виробництві.

Також сьогодні підписали Меморандум про співробітництво у сфері сільсього господарства та харчової промисловості. 

  • Раніше Петр Фіала заявив, що чеська ініціатива може цьогоріч надати Україні стільки ж боєприпасів, як і минулого року.
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