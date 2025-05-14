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Шмигаль представив колективу НАК «Нафтогаз України» нового керівника – Сергія Корецького

Серед завдань для Нафтогазу на найближчий час – накопичення достатніх запасів «блакитного палива» у газосховищах на осінньо-зимовий період.

Шмигаль представив колективу НАК «Нафтогаз України» нового керівника – Сергія Корецького
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Сьогодні, 14 травня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив колективу НАК «Нафтогаз України» нового керівника – Сергія Корецького. 

Про це прем’єр повідомив у соцмережах. 

Шмигаль подякував Корецькому за ефективну роботу на чолі підприємства «Укрнафта».

Прем’єр окреслив загальні пріоритети енергетичної безпеки України та низку конкретних важливих завдань для «Нафтогазу» на найближчий час:

  • Підготовка до наступного опалювального сезону. Світло і тепло повинно бути в оселях усіх українців. 
  • Накопичення достатніх запасів «блакитного палива» у газосховищах на осінньо-зимовий період.
  • Швидке та якісне відновлення пошкодженої росією інфраструктури газової галузі.
  • Нарощення українського газовидобутку з метою максимального покриття внутрішніх потреб. 
  • Подальший розвиток розподіленої генерації, що мінімізує втрати від російських атак і додасть українській енергетиці нових потужностей. 

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“Очікуємо від Сергія Корецького результатів за кожним напрямком. Сил та натхнення на цьому шляху! Діяльність НАК «Нафтогазу» є ключовою для стійкості України. Розраховуємо на ще більш продуктивну роботу заради безпеки і добробуту людей”, – написав Шмигаль.

  • У квітні у конкурсі на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" переміг Сергій Корецький. 
  • З листопада 2022 року “Нафтогаз України” очолював Олексій Чернишов, якого 3 грудня парламент призначив на посаду віцепрем'єр-міністра України — міністра національної єдності України.
  • Після цього виконувачем обов’язків голови правління компанії призначили Романа Чумака, який раніше обіймав посаду фінансового директора Нафтогазу.
  • Сергій Корецький з 2022 року очолював ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" у якості голови правління. Перед цим займав керівні посади у Continuum Group, WOG та Idealist Coffee Co. Пан Корецький здобув вищу освіту за спеціальностями "Машинобудування" та "Економіка бізнесу" у Луцькому державному технічному університеті та за спеціальністю "Видобування нафти і газу" в Івано-Франківському національному технічному університеті.
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