Серед завдань для Нафтогазу на найближчий час – накопичення достатніх запасів «блакитного палива» у газосховищах на осінньо-зимовий період.

Сьогодні, 14 травня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив колективу НАК «Нафтогаз України» нового керівника – Сергія Корецького.

Про це прем’єр повідомив у соцмережах.

Шмигаль подякував Корецькому за ефективну роботу на чолі підприємства «Укрнафта».

Прем’єр окреслив загальні пріоритети енергетичної безпеки України та низку конкретних важливих завдань для «Нафтогазу» на найближчий час:

Підготовка до наступного опалювального сезону. Світло і тепло повинно бути в оселях усіх українців.

Накопичення достатніх запасів «блакитного палива» у газосховищах на осінньо-зимовий період.

Швидке та якісне відновлення пошкодженої росією інфраструктури газової галузі.

Нарощення українського газовидобутку з метою максимального покриття внутрішніх потреб.

Подальший розвиток розподіленої генерації, що мінімізує втрати від російських атак і додасть українській енергетиці нових потужностей.

“Очікуємо від Сергія Корецького результатів за кожним напрямком. Сил та натхнення на цьому шляху! Діяльність НАК «Нафтогазу» є ключовою для стійкості України. Розраховуємо на ще більш продуктивну роботу заради безпеки і добробуту людей”, – написав Шмигаль.