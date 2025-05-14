Сьогодні, 14 травня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив колективу НАК «Нафтогаз України» нового керівника – Сергія Корецького.
Про це прем’єр повідомив у соцмережах.
Шмигаль подякував Корецькому за ефективну роботу на чолі підприємства «Укрнафта».
Прем’єр окреслив загальні пріоритети енергетичної безпеки України та низку конкретних важливих завдань для «Нафтогазу» на найближчий час:
- Підготовка до наступного опалювального сезону. Світло і тепло повинно бути в оселях усіх українців.
- Накопичення достатніх запасів «блакитного палива» у газосховищах на осінньо-зимовий період.
- Швидке та якісне відновлення пошкодженої росією інфраструктури газової галузі.
- Нарощення українського газовидобутку з метою максимального покриття внутрішніх потреб.
- Подальший розвиток розподіленої генерації, що мінімізує втрати від російських атак і додасть українській енергетиці нових потужностей.
“Очікуємо від Сергія Корецького результатів за кожним напрямком. Сил та натхнення на цьому шляху! Діяльність НАК «Нафтогазу» є ключовою для стійкості України. Розраховуємо на ще більш продуктивну роботу заради безпеки і добробуту людей”, – написав Шмигаль.
- У квітні у конкурсі на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" переміг Сергій Корецький.
- З листопада 2022 року “Нафтогаз України” очолював Олексій Чернишов, якого 3 грудня парламент призначив на посаду віцепрем'єр-міністра України — міністра національної єдності України.
- Після цього виконувачем обов’язків голови правління компанії призначили Романа Чумака, який раніше обіймав посаду фінансового директора Нафтогазу.
- Сергій Корецький з 2022 року очолював ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" у якості голови правління. Перед цим займав керівні посади у Continuum Group, WOG та Idealist Coffee Co. Пан Корецький здобув вищу освіту за спеціальностями "Машинобудування" та "Економіка бізнесу" у Луцькому державному технічному університеті та за спеціальністю "Видобування нафти і газу" в Івано-Франківському національному технічному університеті.