Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Шахи: Ганна Музичук зберігає лідерство на останньому етапі Гран-прі
Шахи: Ганна Музичук зберігає лідерство на останньому етапі Гран-прі
The Guardian: посадовці ЄС поїдуть до Туреччини, аби в разі провалу переговорів передати Трампу сигнал, що Росія не хоче миру
The Guardian: посадовці ЄС поїдуть до Туреччини, аби в разі провалу переговорів передати Трампу сигнал, що Росія не хоче миру
ГУР показало роботу модернізованого ЗРК С-200, яким уразили російський Ту-22 М3
ГУР показало роботу модернізованого ЗРК С-200, яким уразили російський Ту-22 М3
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
ГоловнаЕкономікаДержава

Укроборонпром пропонує українцям, які перебувають за кордоном, роботу на Батьківщині

Укроборонпром започаткував програму “Повернення українців”.

Укроборонпром пропонує українцям, які перебувають за кордоном, роботу на Батьківщині
Фото: Укроборонпром

Акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість” розпочало у Польщі програму “Повернення українців”, яка має за мету надати можливість співвітчизникам повернутись з-за кордону та працевлаштуватись на підприємства Товариства.

Як зазначає Укроборонпром, з початку повномасштабного вторгнення чимало українців покинули країну та намагаються знайти себе за її кордонами. 

“Далеко не завжди ці пошуки завершуються успішно. Серед таких людей є ті, в яких є досвід і знання, що мають попит на оборонних підприємствах”, – йдеться в повідомленні. 

Тому Укроборонпром започаткував програму “Повернення українців”, яка дає вимушеним переселенцям нагоду отримати престижну та стабільну роботу на Батьківщині, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання.

Support LB.ua

“Ми провели велику підготовчу роботу у Товаристві та на наших підприємствах, а також підтримуємо зв’язок з лідерами громад українців у Польщі, громадськими та волонтерськими організаціями, Міністерством національної єдності України та Посольством України у Польщі. Наше завдання – надати гідні умови для повернення земляків, показати, що їхні професійні якості потрібні нашій оборонці”, – зазначає директор Департаменту з управління персоналом Укроборонпрому Андрій Верещака.

 

Наразі зустрічі та співбесіди з українськими переселенцями відбуваються у представництві АТ "УОП" у Польщі. Надалі співбесіди можна буде проводити також в режимі онлайн.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies