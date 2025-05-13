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Агропідприємства від початку року отримали 44,5 млрд грн кредитів за державними програмами

Також уряд працює над очищенням сільськогосподарських земель від вибухонебезпечних предметів.

Агропідприємства від початку року отримали 44,5 млрд грн кредитів за державними програмами
Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба уряду

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що майже 44,5 млрд грн кредитів отримали 7,4 тисячі агропідприємств від початку року за різними програмами підтримки від держави, передає урядовий портал.  

«Для 7,7 тисячі господарств нараховані дотації на розвиток тваринництва. Держава залучила ще понад 390 млн грн грантових коштів від Світового банку для виплати наступного траншу за відповідною програмою», – сказав Шмигаль під час засідання Кабміну 13 травня.  

Також Шмигаль підкреслив, що уряд працює над очищенням сільськогосподарських земель від вибухонебезпечних предметів. Зокрема, за програмою компенсацій з розмінування фермери змогли обробити майже 1400 гектарів землі. 

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«Загалом завдяки роботі саперів до використання повернуто понад 35 тисяч кілометрів квадратних. Постійно нарощуємо спроможності розмінування», – наголосив прем’єр-міністр. 

Він також наголосив на ефективності одного з компонентів комплексної програми «Зроблено в Україні», у межах якої агровиробники отримують компенсації за придбання української техніки.

«Минулого року фермери придбали 5,3 тисячі одиниць техніки. Очікуємо, що цьогоріч попит буде ще більшим. Таким чином одночасно розвиваємо українську промисловість і модернізуємо фермерські господарства», – підкреслив Денис Шмигаль.
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