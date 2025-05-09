Уряд Норвегії виділяє понад €49 мільйонів на допомогу українським біженцям

Уряд Норвегії виділяє 580 мільйонів норвезьких крон (понад 49 млн євро) на зусилля Агентства ООН у справах біженців з надання допомоги біженцям в Україні та Молдові, які постраждали від російської агресії.

Про це йдеться у заяві норвезького уряду.

530 млн норвезьких крон (понад 45 млн євро) спрямують на роботу УВКБ ООН в Україні, а 50 млн норвезьких крон (понад 4,2 млн євро) — у Молдові.

"УВКБ ООН є одним з наших найважливіших гуманітарних партнерів в Україні. У той час, коли міжнародна гуманітарна підтримка скорочується, навіть попри зростання гуманітарних потреб внаслідок війни Росії, я радий, що Норвегія може зробити життєво важливий внесок у роботу УВКБ ООН з допомоги внутрішньо переміщеним особам та іншим вразливим особам, які постраждали від війни", – сказав міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Зазначається, що близько 7 мільйонів українців покинули країну. Ще 3,8 мільйона є внутрішньо переміщеними особами. Цілих 76% біженців – це жінки та діти.

"Агресивна війна Росії не припиняється. За останні кілька місяців надходять повідомлення про зростаючу кількість загиблих і поранених серед цивільного населення, в тому числі дітей. Українці, які живуть на лінії фронту, покидають свої домівки в пошуках безпеки. Водночас, нещодавні атаки на столицю Київ впливають на людей, які живуть далеко від лінії фронту", — каже Ейде.

З 2022 року Норвегія виділила понад 900 мільйонів норвезьких крон (понад 70 млн євро) на ініціативи УВКБ ООН в Україні та сусідніх країнах і є одним із найбільших донорів агентства ООН.