Сьогодні, 9 травня, стартує International Crypto Trading Cup (ICTC-2025) — перший у світі міжнародний криптотрейдинг-чемпіонат, який проходить у прямому ефірі. Протягом наступних двох днів, 9 та 10 травня з 15:40 до 22:00, глядачі з усього світу можуть спостерігати за тим, як найкращі трейдери планети змагаються наживо, торгуючи ф’ючерсами. Захід організовує WhiteBIT, одна з найбільших європейських криптобірж за трафіком.

На головній сцені чемпіонату за титул найкращого криптотрейдера борються одразу кілька представників України:

● Євгеній Лоза (EXCAVO) — довгий час був №1 автор TradingView з України та один із найпопулярніших трейдерів на Bitcoin.com.

● Maксим HAMAHA — популярний ютубер і трейдер, керує криптофондом HAMAHA з рекордним капіталом понад 6 млн дол.

● Костянтин Кудо - топ-трейдер, співзасновник та СЕО трейдингової академії Cryptology Key, яка випустила вже понад 1000 трейдерів.

Серед лідерів українських команд (сквадів) також лідери великих криптокомʼюніті Артем A01k, Олексій М22, Артем Crypovo .

Вперше в історії криптоіндустрії — змагання на сцені, коментарі в реальному часі, експертна аналітика та інтерактив для глядачів.

У межах чемпіонату працює і спеціальна українська студія, де все, що відбувається на арені, коментують відомі інфлюєнсери: Антон Мурафа, Антон Скуратов, Кирило Еванс, Mika та Данило Krokus з Cryptology Key.

Що робить ICTC-2025 унікальним?

● Світовий дебют: уперше топтрейдери торгують на одній сцені в режимі трансляції;

● Поєднання шоу і навчання: глядачі можуть спостерігати, аналізувати й вчитися у профі;

● Інтерактивний формат: глядачі можуть голосувати за фаворитів і вигравати призи — всього буде розіграно 6500 USDT;

● Можливість взяти участь: будь-хто може приєднатися як трейдер — соло або в скваді.

Як долучитися?

Дивися онлайн-трансляцію та вболівай за наших! Адже українці давно показують світовий клас у традиційному та кіберспорті. Крім того, можна проголосувати за результати змагання — користувачі, які наберуть необхідну кількість балів за прості дії (реєстрація, проходження KYC тощо), зможуть робити припущення й змагатися за частку призового фонду до 6500 USDT у п’яти категоріях.

Окрім перегляду, можна зареєструватися як трейдер — соло або в складі команди — та торгувати на платформі TradingView ф’ючерсними парами WhiteBIT, змагаючись в одній з категорій за відповідні призові фонди.

ICTC 2025 проходить за підтримки передових партнерів, які рухають інновації у сфері.

TradingView виступає офіційним технологічним партнером, Tether — титульним спонсором, Anda Seat — івент-партнером, а XTraveler — офіційним тревел-партнером. Renty.ae підтримує чемпіонат як офіційний партнер.