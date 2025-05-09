Каллас: Спецтрибунал щодо злочинів РФ проти України може запрацювати з наступного року

Спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України може запрацювати вже у 2026 році.

Про це під час пресконференції у Львові заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, пише Укрінформ.

"Наразі Рада Європи займається створенням усієї цієї структури і визначає, скільки це займе часу. Тож сказати складно. Але я не хотіла б називати жодних конкретних дат, хоча в документах, які я бачила, можливо, все буде готово до 2026 року", — заявила Каллас.

У 2026 році і розпочнуться процеси, адже розслідування щодо злочинів РФ проти України вже триває.

"Як я вже казала, це — найбільш задокументована війна, адже все фіксується на фото й відео. І ми займаємося цим від самого початку. Коли розпочалася ця війна, ми надали технічну допомогу для фіксації, документування цих злочинів. Тож із цим проблем немає. Розслідування триває”, — заявила вона.

За словами Каї Каллас, злочин агресії є основним. “Йдеться про злочин керівництва (РФ - ред.). Це... ті люди, які вирішили розпочати війну. Без цього злочину не було б і інших воєнних злочинів. Саме тому надзвичайно важливо, щоб цей трибунал був спрямований саме на злочин агресії”, — наголосила представниця зовнішньополітичного відомства ЄС.

Сьогодні, 9 травня, у Львові міністри закордонних справ ЄС схвалили створення Cпецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України.